El alcalde de Huesca rompe el pacto de gobierno y critica los "circos políticos"

Publicado 06/09/2018 15:00:28 CET

HUESCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha roto este jueves el pacto de gobierno que existía en el consistorio entre PSOE y Cambiar Huesca que, junto con Aragón Sí Puede, favorecieron su investidura, alegando que no puede trabajar si existe desconfianza por parte de los grupos y rodeado de circos políticos.

La ruptura se produce tras la polémica sobre la ocultación o no de una denuncia sobre una de las presuntas agresiones sexuales ocurridas en las fiestas de San Lorenzo. Mientras Cambiar Huesca se ha planteado analizar si pide dimisiones e incluso si dimite como socio de gobierno por ello, el alcalde se ha adelantado y ha emplazado a Cambiar Huesca a que abandone el equipo de gobierno o, en caso contrario, él como alcalde tomará la decisión en un plazo de 24 horas.

"Invito al grupo municipal de Cambiar Huesca a que abandone el equipo de gobierno, de no ser así tomaré yo la decisión. Les ahorro la consulta. No se puede trabajar en la desconfianza, la ciudad de Huesca se merece un gobierno local que trabaje por la ciudad y por sus ciudadanos y no que esté entretenido en circos políticos perdiendo el tiempo".

El alcalde ha lamentado que no se hable de la atención a las posibles víctimas a las agresiones sexuales de San Lorenzo y que sólo se intente hacer un circo. "Nadie habla de las posibles víctimas, si fueron o no atendidas adecuadamente, si funcionaron o no los protocolos de atención, sólo interesa el circo y la cacería política, donde el PP tiene una posición dominante, eso sí, desde la más absoluta orfandad política en Huesca".

El alcalde se ha ratificado en sus palabras y ha insistido en que él lo único que supo es que la Policía Nacional abrió dos investigaciones de oficio por no mediar ninguna denuncia al respecto.

"Me ratifico en las palabras que dije ante todos vosotros el pasado día 28 en un encuentro con los medios de comunicación. Tuve conocimiento de dos investigaciones de oficio por parte de la Policía Nacional y propuse la constitución de una comisión de investigación que hoy se dictaminará en la comisión de Seguridad Ciudadana y otros hicieron ruedas de prensa, circos y piruetas pero no presentaron nada en este ayuntamiento", ha aseverado.

Esta situación no afecta al tercer socio, Aragón Sí Puede, con quien, según el alcalde, "la relación es excelente". Felipe ha dicho que la ciudad es gobernable en minoría. "Hay muchas ciudades en este país que tienen gobiernos en minoría, el Gobierno de Aragón es uno de ellos, el Gobierno de Pedro Sánchez es otro ejemplo, el de Zaragoza es otro ejemplo, aunque no voy a decir un buen ejemplo. Los gobiernos en minoría existen en política, lo que hay que tomar son decisiones y comprometerse con la ciudad", ha sentenciado.