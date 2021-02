Los alcaldes de Sallent de Gállego y Benasque dicen que los municipios no pueden adelantar el coste del Plan Remonta

HUESCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de las localidades pirenaicas de Sallent de Gállego y Benasque, Jesús Gericó y José Ignacio Abadías, han advertido este lunes de que los municipios no pueden adelantar el coste del Plan Remonta, presentado la semana pasada por el Gobierno de Aragón para dar empleo en los ayuntamientos de forma temporal a los trabajadores afectados por el cierre del sector de la nieve a causa de las restricciones por la COVID-19.

Para inscribirse en el Plan Remonta, los candidatos deben estar empadronados en alguno de los municipios de las comarcas del Pirineo o la turolense de Gúdar-Javalambre, encontrarse en situación de paro, haber trabajado en los últimos doce meses en una empresa relacionada con la campaña invernal y estar inscritos en las oficinas de empleo del INAEM.

Una vez realizado el proceso de selección, los ayuntamientos deberán llevar a cabo la contratación. El Gobierno de Aragón financiará el 60 por ciento del coste y el 40 por ciento restante correrá a cargo de diputaciones y ayuntamientos.

El alcalde de Sallent, Jesús Gericó, ha asegurado que los ayuntamientos no tienen capacidad para dar cobertura laboral y económica a tantos contratos, ni para ocuparse de toda la burocracia que generarán estos puestos.

Así, ha resaltado que "es algo muy complejo" y ha considerado que "no se puede lanzar un plan estrella sin tener en cuenta a los ayuntamientos y sin poner el dinero encima de la mesa la parte que lo propone". Sallent y Benasque han recibido, respectivamente, 95 y 110 peticiones de empleo.

Gericó ha manifestado que "habrá que buscar soluciones para que lleguen a todo el mundo que lo pase mal, porque habrá gente que quedará fuera de este plan" y "pueblos como Panticosa, Benasque o Sallent, en los que se ha apuntado mucha gente, va ser un tema complicado", porque "no es lo mismo un pueblo con 105 personas apuntadas que otro con 8".

"No está ni aprobada la convocatoria, que no ha salido en el BOA", se ha quejado Gericó, quien ha planteado que se conceda un subsidio a los candidatos y que los ayuntamientos confeccionen un plan de formación para que los trabajadores se puedan reorientar hacia otros sectores.

"Es triste que nos hayan invitado a una fiesta muy cara y nosotros la tengamos que pagar", ha lamentado el alcalde de Sallent, quien ha recalcado que los alcaldes no conocen el Plan Remonta, que ha sido "una decisión del Ejecutivo, las Comarcas y las asociaciones turísticas".

Se ha preguntado "dónde quedan los empresarios y autónomos" porque con este plan "no hay recursos para ellos" y ha insistido en que "no podemos anticipar" el coste.

Gericó ha pedido que se dé una respuesta "ya" al sector de la nieve y ha puesto el ejemplo del Valle de Ossau de Francia, colindante con Sallent, donde cada negocio recibe 10.000 euros si ha cerrado por la COVID-19. Ha destacado que el sector de la nieve produce entre el 10 y el 20 por ciento del PIB de la provincia de Huesca.

"No podemos ir a salto de mata", ha afirmado Gericó, quien ha apostado por elaborar un "plan de rescate" para todo el sector "en colaboración con la Administración local" y que esta tenga "el amparo" de las Comarcas, "que no tienen un duro, pero han decidido por nosotros" y la Diputación Provincial.

Los ayuntamientos "no podemos ser cómplices de la parálisis del Gobierno de Aragón", ha continuado el alcalde de Sallent, quien ha recordado que ya pidió el levantamiento del confinamiento provincial para que las estaciones de esquí pudieran funcionar en la campaña de Navidad.

"No tenemos capacidad para afrontar 80 o 90 sueldos completos" durante cinco meses, ha expuesto Jesús Gericó, aseverando que "no vamos a tener liquidez". Ha pedido al Gobierno de Aragón "que se siente con los ayuntamientos" para dialogar, considerando que "va a colapsar nuestra forma de trabajo más que a generar soluciones", aunque "no podemos dejar a nadie en la estacada".

COMPLEJIDAD

El alcalde de Benasque, José Ignacio Abadías, ha señalado que "de entrada, la voluntad de este plan es positiva, otra cosa es la complejidad que va a tener su implantación", porque si los ayuntamientos no disponen de ese 60 por ciento inicial de la aportación del Gobierno de Aragón o del 40 por ciento restante, no van a poder adelantarlo ya que "eso generaría un problema económico de gran importancia".

Abadías desconoce qué capacidad van a tener los ayuntamientos de generar todos esos puestos de trabajo y "qué pasa con la gente que se quede fuera", por lo tanto seguirán teniendo un problema "con esas personas a las que no se les pueda dar un trabajo", por lo que "habrá que hacer otro esfuerzo añadido para dar solución a las personas que se queden fuera".