La alcaldesa de Biescas, Nuria Pargada, encabezará la candidatura del Partido Aragonés al Ayuntamiento

BIESCAS (HUESCA), 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actual alcaldesa de Biescas, Nuria Pargada, liderará la candidatura del Partido Aragonés al ayuntamiento, en las próximas elecciones locales del 28 de mayo. Así lo ha confirmado la propia alcaldesa que afronta esta perspectiva "con determinación e ilusión por Biescas y por el trabajo que debemos hacer para los vecinos del municipio, con todos sus pueblos".

Pargada es alcaldesa desde septiembre de 2019, tras el nombramiento del anterior alcalde, Luis Estaún, como director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos del Gobierno de Aragón y su renuncia al cargo.

De esta manera, Nuria Pargada ha gestionado al frente del Ayuntamiento, la situación generada por la pandemia, que en Biescas fue particularmente dura en los primeros meses, así como la recuperación posterior y distintos nuevos proyectos.

La alcaldesa ha indicado que "tras unos años difíciles, Biescas y todos nuestros pueblos han impulsado su dinamismo sobre todo por el empuje de los vecinos, establecimientos, empresas, asociaciones* con apoyo e iniciativa también desde el ayuntamiento. Ahora, tenemos que ganar nuevos horizontes, centrados en las personas y familias".

En este sentido, Pargada ha mostrado su gratitud a "todos los concejales que me han acompañado en esta tarea, en particular los del grupo de gobierno" y ha garantizado "no sólo plena dedicación y propuesta como hasta ahora, sino también ambición, en obras, servicios, promoción, organización de eventos y administración. Biescas y el municipio son el corazón de esta zona, alma y vida, especialmente para la gente que aquí vivimos y queremos vivir, trabajar y prosperar".

VOLUNTAD DE DIÁLOGO

La alcaldesa también ha manifestado su "decidida voluntad de diálogo y acuerdo desde el ayuntamiento y en el ayuntamiento, con los vecinos y colectivos permanentemente y con todos los concejales que sean elegidos y formen parte de la primera institución local. Así lo hemos venido haciendo desde el grupo de gobierno, a pesar de que en el pleno no ha sido posible mantener ese clima por la actitud de otros. Sin reproches, creo que Biescas necesita entendimiento para mantener la eficacia. Vamos a hacer equipo, primero del Partido Aragonés y desde el 28 de mayo, con todos".

Asimismo, Nuria Pargada ha señalado que "hace falta, además, profundizar en la colaboración con otras administraciones superiores como la Comarca, la diputación o el Gobierno de Aragón. Hace falta más y seremos reivindicativos y activos por la cooperación. También por la presencia y proyección de Biescas, aprovechando la participación del ayuntamiento en otras entidades para intensificar el trabajo que ya tenemos en marcha".

Pargada ha formado parte en este mandato de las directivas de la Asociación de Ferias Aragonesas, del Consorcio de la Reserva Biosfera Ordesa-Viñamala, de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias o de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés.

La alcaldesa ha comunicado al partido su decisión, con la presencia del secretario general, Alberto Izquierdo, quien también es candidato del Partido Aragonés a la Presidencia de Aragón, y junto a otros integrantes de la Comisión Ejecutiva de esta fuerza política aragonesista, durante este pasado fin de semana en Biescas, con motivo de la inauguración del centro social de Orós Bajo, pueblo del municipio.