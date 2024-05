La alcaldesa de Huesca asegura que la estrategia tecnológica del Gobierno de Aragón incluye el desarrollo de Walqa

ZARAGOZA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha asegurado que la estrategia tecnológica del Gobierno de Aragón incluye el desarrollo del Parque Tecnológico Walqa.

Orduna ha insistido en que la creación del nuevo parque tecnológico de Zaragoza junto al campus Río Ebro no va en detrimento de Walqa. "En Walqa se está trabajando muy bien y allí está la incorporación de cinco nuevas empresas, es decir, la estrategia para la tecnología en Aragón está clara", ha explicado.

Ha añadido que "hay avance tecnológico en la sociedad con todos los temas de inteligencia artificial con empresas potentes que tenemos no sólo en Zaragoza, sino también en Huesca" y "el que se haga un parque tecnológico en Zaragoza no tiene que ver nada con que no se impulse Walqa".

De ello ha hablado hoy la alcaldesa en respuesta al PSOE oscense que le ha pedido que defendiera Walqa y no dejara Huesca "al albur de las decisiones de Jorge Azcón" y ha asegurado que entre ambos "van a dejar morir al primer parque tecnológico de Aragón" y que "esas nuevas empresas anunciadas poco durarán si Azcón sigue pensando sólo en Zaragoza".

A esto, Orduna les ha respondido que "si Walqa se encontraba en una situación de abandono ha sido por la desatención que ha tenido durante los años de gobierno socialista".