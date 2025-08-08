La alcaldesa de Huesca augura unas "magníficas fiestas" de San Lorenzo

Los hoteles y el resto de alojamientos turísticos están "a tope", asegura Orduna

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha augurado unas "magníficas fiestas" de San Lorenzo, que darán comienzo este sábado, 9 de agosto, con el tradicional chupinazo.

Orduna ha indicado que en la capital altoaragonesa, "ya está todo preparado para que den comienzo las fiestas de San Lorenzo", que se prolongarán del 9 al 15 de agosto con 300 actos en los que "se espera una asistencia masiva".

Las fiestas patronales comenzarán oficialmente a las 12.00 horas, con el lanzamiento del cohete desde el balcón principal del Ayuntamiento de la mano del DJ oscense Andrés Campo, y durarán hasta el día 15 de agosto, con la traca final de fiestas.

Entre tanto, "300 actos para todos los gustos y edades", conciertos, folclore, actos litúrgicos, feria del mercado, de toros, danzantes, reconocimientos, ofrenda, procesión, y mucha mucha animación en las calles de Huesca, que es el principal escenario de las fiestas de San Lorenzo.

Este año, los dos primeros días de las fiestas, 9 y 10 de agosto, coincide en fin de semana, por lo que "la población en la ciudad va a aumentar considerablemente". Se espera una "afluencia masiva" y así se revela en las reservas.

Los hoteles y distintos alojamientos están "a tope", así como los servicios de hostelería y restauración, que inician mañana un intenso trabajo con los tradicionales almuerzos, que "ya se reservan desde febrero" e incluso de un año para otro, ha indicado Orduna.

Para velar por el buen desarrollo de las fiestas, la alcaldesa ha recordado que hay establecido un gran dispositivo de seguridad en coordinación con los distintos cuerpos de seguridad y que, además, este año el Gobierno de Aragón gestiona un centro de mando avanzado, que se ubicará en la plaza de Navarra.

En este punto, ha recordado también que hay que tener muy presente la ola de calor y protegerse.

Por otra parte, Orduna ha asegurado que "en la ciudad, hay una gran expectación por el cohetero", el DJ Andrés Campo, que será el encargado de encender este sábado la mecha de la fiesta.