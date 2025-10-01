La alcaldesa de Huesca exige a Puente "respeto a los oscenses" y deplora "que se dedique a mentir"

Archivo - La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, durante el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno de Aragón, en el Edificio Pignatelli, a 13 de julio de 2023, en Zaragoza, Aragón (España). - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

HUESCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha exigido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "respeto a los oscenses" y ha deplorado "que se dedique a mentir", tras sus críticas por la ausencia de las autoridades del PP a la inauguración del último tramo de la A-22 entre la capital altoaragonesa y Lérida.

Orduna ha lamentado que el ministro haya perdido "una buena oportunidad para dar explicaciones sobre su calamitosa gestión respecto de las infraestructuras de transporte en la ciudad, con una falta de respeto absoluta por los ciudadanos de Huesca", ha informado el Consistorio oscense.

En lugar de ello, han continuado desde el Ayuntamiento, "ha tratado de justificar los injustificables retrasos en el tramo Huesca-Siétamo de la A-22 y a propagar mentiras a partir, por cierto, de la manipulación inicial de los socialistas oscenses". "Nada extraño en un ministro de un gobierno cuyo presidente ha hecho de la mentira una seña de identidad", ha remachado la alcaldesa.

Del mismo modo, ha reprochado al Gobierno central que haya convertido la inauguración del tramo Siétamo-Huesca "un acto de autobombo" con una obra que ha acumulado "retrasos continuados en los últimos años imputables fundamentalmente a la mala gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez".

A ello ha sumado que ve "injustificable" que un tramo "tan importante y utilizado diariamente por miles de vehículos" se haya mantenido cerrado en las últimas semanas "a la espera de los fastos preparados para mayor gloria del ministro Óscar Puente".

SITUACIÓN DEL FERROCARRIL

"La postergación de las inversiones y de las necesarias mejoras en las infraestructuras de transporte que afectan a la ciudad de Huesca es generalizada", han añadido desde el Consistorio, recordando que este año se han contabilizado al menos 20 averías en la red ferroviaria o maquinaria de alta velocidad en la línea Huesca-Madrid-Sevilla.

No obstante, el equipo de gobierno se ha congratulado de que se haya recuperado el refuerzo del AVE del fin de semana para la temporada de invierno, aunque entienden que "debería ser permanente" y que, si no se producen "imprescindibles mejoras", inversiones de mantenimiento y se cambian los "anticuados" convoyes, este corredor de alta velocidad "seguirá perdiendo confianza entre los usuarios", lo que generará a su vez una pérdida de usuarios que "puede ser excusa para la supresión de la línea".

Además, el servicio de media distancia entre Huesca y Zaragoza también tiene problemas y "es tristemente conocido por el hacinamiento de pasajeros", han agregado.

"Vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad y por los oscenses en la misma línea", ha declarado Orduna, "y le vamos a seguir recordando al ministro Puente que invierta y refuerce el AVE y que los ciudadanos oscenses dejemos de tener averías en un servicio que fue un ejemplo a nivel internacional y que ahora mismo dista mucho de serlo", ha reclamado.

La alcaldesa ha recordado también que las reivindicaciones de la ciudad han sido reiteradas en este sentido y que las ha expuesto directamente en Madrid, tanto a Adif y Renfe como ante el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Por su parte, el pleno municipal ha expresado en varias ocasiones la imperiosa necesidad de completar o mejorar estas infraestructuras.

El Ayuntamiento de Huesca ha apuntado, asimismo, que en el Alto Aragón van "con enorme retraso" las obras necesarias para completar la autovía A-21 y, con ellas, la finalización de un corredor de gran capacidad que atraviesa la provincia y es clave para el desarrollo de la misma.