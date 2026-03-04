La alcaldesa lamenta que se suspenda la Cincomarzada por la lluvia y está expectante a la decisión de la FABZ

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha lamentado que se suspenda la Cincomarzada porque las previsiones meteorológicas anuncian lluvia, ya que es una tradición que celebran los zaragozanos en el Parque del Tío Jorge y se ha mostrado expectante a la decisión que finalmente adopte la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) al ser los organizadores de este evento popular.

"Era una posibilidad que conocíamos a la vista de las previsiones, ya se lleva días hablando de esta situación y lo siento por todos los zaragozanos que tienen la tradición de celebrar la Cincomarzada en el parque del tío Jorge que son muchos", ha comentado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha confiado en que desde la FABZ analicen si realmente quieren trasladarlo a otra fecha o esperar al año que viene. "Nosotros ahí no les vamos a poner más que facilidades para que la decisión que tomen se pueda llevar a cabo".

No obstante, ha calificado de "complejo" que en caso de trasladarse a otra fecha se pueda celebrar en el Parque del Tío Jorge porque justo el día 9 de marzo comienzan las obras de la reforma integral de este espacio verde de la margen izquierda.

"Las obras se habían retrasado, precisamente, para poder acoger esta celebración de la Cincomarzada, pero, sin duda, ahora va a ser complicado poder hacerlo en el Parque del Tío Jorge, por lo que habrá que valorar qué posibilidades hay y en cualquier caso creo que es una mala noticia para todos aquellos que ya estaban planificando y programando poder estar mañana de celebración", ha concluido.