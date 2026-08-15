La alcaldesa de Santa Cruz de la Serós estalla contra las administraciones por un incendio "de prever": "Vergüenza"

Bomberos trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España). El incendio declarado a las 12.37 de este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) ha calcinado ya - Ramón Comet - Europa Press

SANTA CRUZ DE LA SERÓS (HUESCA), 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Santa Cruz de la Serós (Huesca), una de las localidades amenazadas por las llamas del incendio de Las Peñas de Riglos, Mari Fé Vinacua (PSOE), ha asegurado este viernes que "esto era de prever" y ha cargado contra todas las administraciones: "La vergüenza es que nos tienen que decir cómo vivir en nuestros territorios gente que no sabe ni tan siquiera dónde están estos territorios".

En un comunicado a sus vecinos recogido por los medios de comunicación, Vinacua ha pedido que no lleguen más voluntarios a Santa Cruz de la Serós porque "el pueblo se está convirtiendo en una ratonera" y los bomberos le han asegurado que van a "salvar" las casas. "Me han asegurado que cuando volvamos tendremos casas", ha dicho.

La alcaldesa ha aprovechado la presencia de los medios de comunicación para manifestar que "si las políticas y las leyes se hicieran en una oficina de Zaragoza, Madrid o Bruselas, nos pidieran permiso y nos pidieran opinión a la gente que vivimos en los territorios, seguramente todo esto estaría pasando".

En su opinión, "tanto paisaje protegido y tanto paisaje cultural" lo que han hecho es desproteger el territorio.

Por último, ha dado las gracias a todos los voluntarios, agricultores, la Guardia Civil, que "se come sus broncas con la gente" y a todas aquellas personas que están "al pie del cañón" y que son las que les dan "fuerzas".