La alcaldesa de Zaragoza agradece la respuesta ciudadana en unas fiestas del Pilar "excepcionales y de récord"

Ofrenda floral a la Virgen del Pilar, a 12 de octubre de 2025, en Zaragoza - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha agradecido al público zaragozano que haya respondido, una vez más, para lograr que las fiestas del Pilar hayan sido "excepcionales y de récord" a lo largo de diez días, del 3 al 13 de octubre, en los que el tiempo también ha acompañado.

El balance es "muy positivo" ha subrayado al destacar la encuesta del Ayuntamiento de Zaragoza que otorga un 7,9 a las fiestas del Pilar, un notable alto", que "es casi la nota récord" en unas fiestas donde se han congregado 2.700.000 personas entre zaragozanos y visitantes participando en los numerosos actos. "Ya decíamos, iban a ser unas fiestas de récord con más de mil actos programados y se han podido seguir con éxito".

Por ellos ha dicho estar "muy agradecida" a todos los zaragozanos porque siempre responden, siempre participan de todo lo que se programa y organiza desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Este agradecimiento lo ha hecho extensivo también a los servicios municipales y a todas las personas que han tenido que trabajar para que otros pudiesen divertirse, como la plantilla de la Policía Local, el Cuerpo de Bomberos y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además del área de Movilidad y Limpieza.

"En general, yo creo que esa encuesta que se hace año tras año nos indica que han sido unas fiestas excepcionales y ya nos ponemos a trabajar para seguir mejorando de cara a las próximas", ha avanzado.

OFRENDA DE FLORES

Tras una multitudinaria ofrenda de flores que ha superado las previsiones y se ha extendido hasta la media noche, la alcaldesa ha indicado que todos los años "se analiza y siempre se repiensa" para hacerla más ágil y más operativa, pero, cada vez, son más las personas que se acercan a depositar sus flores. Esta edición han sido más de 170.000 personas y se han superado las 12 de la noche desde que el primer grupo ha partido a las 06.30 horas.

"Igual tenemos que tener una ofrenda de 24 horas", ha expresado la alcaldesa ante la alta participación ciudadana en el evento central de las fiestas del Pilar. "Hemos superado las 18 horas de ofrenda, pero vamos a seguir analizando para que sea lo más ágil y lo más operativa posible", ha reiterado.

Antes los retrasos que se han producido este año porque algunos grupos en lugar de salir a la hora que tenían programada por la tarde han optado por ir de forma individual por la mañana, ha reconocido que "trastoca los horarios y provoca algunos retrasos, pero es muy difícil controlarlo todo y sobre todo con tanta asistencia".

Aparte de este aspecto, Chueca ha incidido en que ha sido un "éxito" porque hay pocos actos que se organizan que en un solo día que puedan congregar a 170.000 personas y que no haya que sufrir algo de espera.

Sobre la posibilidad de plantear algún tipo de penalización para los grupos que no cumplan con su horario y, además salgan como individuales, Chueca ha respondido que, no lo han planteado.

"De momento, no estamos todavía en ese punto del análisis, nos sentaremos, analizaremos los incidentes y las consecuencias, pero yo creo que todo el mundo que sale a la ofrenda de flores sabe que se puede demorar. Ha pasado toda la vida y cuantas más personas participan es más fácil que suceda". Asimismo, ha destacado que a pesar de que se ha incrementado la participación, los tiempos son "más ágiles de lo que eran en años anteriores porque ya se ha hecho mucho trabajo de análisis, de agilidad y operatividad".

OFRENDA DE FRUTOS

También ha calificado de "éxito" la ofrenda de frutos de este lunes que ha permitido recoger casi 15.000 kilos de alimentos, que es un aumento del 50 por ciento.

El año pasado no llegó a los 10.000 kilos y se ha pasado de casi 10.000 a 15.000 kilos. Por ello, se estudiarán ampliarla y facilitar la participación que ha superado las 3.500 personas y se ha mostrado convencida de que seguirá creciendo en los próximos años, "siempre que los zaragozanos quieran".

Este año se ha desdoblado y una parte de los oferentes han entrado al Camerino de la Virgen del Pilar y otra parte que ha entregado afuera de la basílica los alimentos.

"Se ha desdoblado este año sin ninguna incidencia y lo que se ha conseguido es que más personas pudiesen vivir ese momento de emoción y de devoción, que es participar en la ofrenda de frutos y que, además, las personas más vulnerables de nuestra ciudad tengan más recursos".

Las ofrendas se envían al Banco de Alimentos para distribuirlos entre los más necesitados. Chueca ha recordado que en ocasiones faltan productos porque no llegan donaciones mientras crecen las peticiones de personas necesitadas por lo que ofrenda de frutos es una "fórmula maravillosa para que también se subsane esta carencia que hay en otros momentos del año".

RONDELES

Tras la petición de los familiares para que se haga un homenaje al concejal Manuel Rondeles, quien durante el mandato del alcalde, Luis Gómez Laguna, ideó en 1958 la ofrenda de flores, la alcaldesa se ha comprometido a estudiarlo.

"Lo miraremos, lo miraremos, pero es verdad que han tardado mucho porque la ofrenda es del año 1958 y si no le han hecho todavía ningún reconocimiento, pues lo estudiaremos y veremos la forma de compensarle porque, la verdad, es que ha hecho una grandísima aportación a la ciudad de Zaragoza".