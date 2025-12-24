La alcaldesa de Zaragoza confía en que Vox "mantenga su palabra" y apoye el presupuesto pactado "juntos" para 2026

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a los bomberos de la ciudad. - TONI GALÁN

ZARAGOZA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que la ciudad "no se va a parar" y presentará el presupuesto para 2026: "Entiendo que Vox mantendrá su palabra y el acuerdo que hemos negociado y pactado juntos".

Chueca ha calificado, en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, 24 de diciembre, el presupuesto de Zaragoza para 2026 como "muy bueno y positivo" para la capital aragonesa, además de "continuista respecto a los anteriores" y que siempre ha apoyado Vox.

A pesar de la convocatoria de elecciones autonómicas, Chueca ha garantizado que mantendrá su presupuesto y "no voy a cambiarlo", porque "no he recibido ninguna indicación por parte de nadie de mi partido --PP-- para que me abstenga de presentarlo".

Asimismo, ha reconocido que Vox, como en ocasiones anteriores, "ha entendido que tenía que estar en la responsabilidad y en que Zaragoza pudiese invertir, pudiese mejorar los servicios públicos, los servicios sociales, pudiese mejorar las calles, hacer equipamientos y todas las inversiones que estamos acometiendo", por lo tanto, "no tendría mucho sentido que cambiasen de opinión a estas alturas, después de estar trabajando desde septiembre con ellos en este presupuesto".

En este sentido, la regidora ha explicado que está a la espera de que concluyan los informes de intervención que lo validen y también el trabajo del área de Hacienda, porque es un trabajo "muy complejo" y que contempla "muchas partidas". "Una vez que el interventor nos haga su informe favorable, procederemos a llevarlo a Gobierno y presentarlo", ha avanzado Chueca.

Del mismo modo, la alcaldesa ha manifestado su intención de presentar el presupuesto antes de que finalice el 2025: "Quiero que esté antes de que acabe este año. Ese era mi compromiso, esas son las fechas que he conseguido mantener en los años anteriores y me gustaría poder mantenerla este año"