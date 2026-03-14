La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, asume que La Romareda no acogerá la final de la Copa del Rey

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, atiende a las explicaciones del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, este sábado en la segunda jornada del Congreso de Competiciones Foro 26 que acoge el Palacio de Congresos de Zaragoza. - TONI GALÁN

ZARAGOZA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado por descartada la posibilidad de que la Nueva Romareda acoja una final de la Copa del Rey de fútbol tras el contacto que ha mantenido este sábado con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol --RFEF--, Rafael Louzán, durante la segunda jornada del congreso de Competiciones Foro 26 celebrado en la capital aragonesa.

"No hay que engañar a nadie, en esta ocasión no va a ser aquí", ha reconocido Chueca, quien ha explicado que la Federación busca escenarios de mayor aforo: "La Copa del Rey es un evento que ya está prácticamente adjudicado, que necesita estadios con aforos de más de 50.000 asientos, porque realmente busca incluso que se pueda celebrar en algunos de mayor dimensión, 70.000 personas porque realmente tiene esa demanda y por lo tanto ese evento necesita un estadio de esas características", ha concretado.

Chueca ha asegurado, no obstante, contar con el "compromiso" de Louzán de que "va a tener siempre en consideración Zaragoza y el Estadio Ibercaja Romareda, que, ha remarcado, "cumple con todos los estándares de FIFA, va a ser sede del Mundial y que, obviamente, la ciudad de Zaragoza es una de las mejores ciudades para celebrar eventos deportivos nacionales e internacionales", pero, ha matizado, "siempre que las características de la competición encajen con las características del estadio". Esa será la condición, ha planteado, con la que podremos optar a hacer enventos aquí".

En ese sentido, ha asegurado que "va a haber muchos eventos, este no va a ser el último, al contrario, sino que lo que pasa es que La Romareda no tiene un aforo de 60.000 o 70.000 personas, que es lo que necesitan y, además, hay unas condiciones económicas muy fuertes que ya están comprometidas con otros lugares", ha explicado.

Así que la alcaldesa de Zaragoza ha instado a esperar "a otras oportunidades, otras competiciones y eventos".

La cita del organismo federativo español, celebrada en el Palacio de Congresos de Zaragoza, también ha contado con la asistencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en funciones, Tomasa Hernández, el concejal de Deportes del consistorio zaragozano, Félix Brocate, y el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba.