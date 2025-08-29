La alcaldesa de Zaragoza participa en el inicio de las fiestas de San José con el lanzamiento del cohete

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Checa, ha participado en las fiestas del distrito de San José - RAMÓN COMET

ZARAGOZA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Checa, ha participado en las fiestas del distrito de San José, que se celebran estos días, y ha sido la encargada del lanzamiento del cohete que marca a la salida de los cabezudos, desde el colegio La Salle Montemolín.

Seguidamente ha recorrido las calles de este distrito de la zona este de Zaragoza con la comparsa de cabezudos, los vecinos y la charanga.

Precisamente, este año se ha incorporado un nuevo cabezudo que homenajea al primer maestro cervecero de La Zaragozana, Charles Schlaffer, quien llegó desde Alemania para trabajar en esta empresa fundada hace 125 años en este distrito.