La alcaldesa de Zaragoza participa en Torrecilla de Valmadrid en la liberación de la segunda pareja de linces ibéricos

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, participa en Torrecilla de Valmadrid en la liberación de la segunda pareja de linces ibéricos - DANI MARCOS

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado este miércoles en la suelta de la segunda pareja de linces ibéricos en la Finca Acampo Armijo, situada en el barrio rural zaragozano de Torrecilla de Valmadrid.

La llegada de estos dos nuevos ejemplares, bautizados como Worbi y Waka, supone la consolidación del proyecto de reintroducción de esta especie protegida en Aragón, una iniciativa que busca recuperar la presencia de este felino en el ecosistema de la cuenca del Huerva.

Durante el acto, que ha dado comienzo con las explicaciones técnicas del proyecto, la alcaldesa ha sido la encargada de abrir personalmente uno de los cajones para realizar la suelta de uno de los ejemplares.

Esta suelta forma parte del objetivo de completar la liberación de un total de cuatro parejas autorizadas por el grupo de trabajo del lince ibérico. Aragón se convierte en marzo en la primera comunidad del noreste peninsular en reintroducir esta especie, desaparecida de la región en la segunda mitad del siglo XX.

Toda esta labor se enmarca dentro de la Estrategia nacional de conservación de la especie, gracias a la cual España y Portugal ya sumaban 2.401 ejemplares censados en el año 2024. La zona seleccionada, de 27.500 hectáreas, cuenta con una elevada densidad de conejo y fue aprobada por unanimidad por los municipios afectados.

RED NATURA

El 70 por ciento de este territorio forma parte de la Red Natura 2000, ofreciendo un hábitat idóneo gracias a su combinación de pinares, áreas de matorral y cultivos tradicionales de secano.

El seguimiento de los linces, una vez abandonan el cercado, se realiza de forma intensiva mediante tecnología de radio señal y collares GPS supervisados por técnicos del Gobierno de Aragón. Estos datos permiten a las administraciones seguir mejorando el entorno, implementando medidas como la instalación de bebederos, que también favorecen a otras especies, barreras para prevenir atropellos, así como escalas y rampas en balsas de agua para evitar posibles ahogamientos.

Acompañando a la alcaldesa en este acto medioambiental han asistido la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes; la jefa de la Oficina de Medio Ambiente municipal, Montse Hernández; el director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón, Alfonso Calvo; y la directora general de Calidad Ambiental, María Martínez.

Para dotar al evento de una vocación educativa y de concienciación sobre el respeto a la fauna ibérica, la suelta ha sido presenciada por 27 alumnos y tres profesores del Centro Rural Agrupado (CRA) de Muel, que acoge a niños y niñas de los municipios de Muel, Mozota, Mezalocha y Jaurín.

UN PASO HISTÓRICO

En su atención a los medios de comunicación, Natalia Chueca ha destacado la relevancia de esta jornada para el patrimonio natural del municipio. "Volvemos a Torrecilla de Valmadrid, uno de nuestros barrios rurales, para dar un paso más en la recuperación del lince ibérico, una especie emblemática que estuvo a punto de desaparecer y que hoy vuelve a formar parte de nuestro paisaje", ha celebrado la alcaldesa.

Asimismo, ha querido enmarcar este hito dentro de la estrecha colaboración interinstitucional. "Lo hacemos de la mano del Gobierno de Aragón, que ha apostado de forma decidida por la biodiversidad y por la recuperación de este animal", ha apuntado.

La regidora no ha dudado en recordar los antecedentes de este proyecto, subrayando que la reintroducción del lince ibérico ya se debatió en 2017 en las Cortes de Aragón, "pero ha tenido que ser un Gobierno del Partido Popular el que lo impulse con determinación".

Con la mirada puesta en el futuro, la alcaldesa ha mostrado su ambición por posicionar a la región como un referente medioambiental: "Otras comunidades autónomas nos llevan ventaja, es cierto, pero estoy convencida de que Aragón y Zaragoza acabarán liderando este programa tan importante para los amantes de la naturaleza".

WORBI Y WAKA

Los dos protagonistas de la jornada son Worbi, un macho procedente de la localidad de Zarza de Granadilla (Cáceres), y Waka, una hembra nacida en el prestigioso centro de cría de El Acebuche en Doñana. Ambos proceden de centros de cría en cautividad del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Tal y como ha detallado la alcaldesa durante su intervención, "ambos seguirán el mismo proceso que la primera pareja, Windtail y Wynx, que ya han completado su periodo de adaptación y se encuentran explorando el valle del Ebro".

A partir de este miércoles, Worbi y Waka permanecerán durante un mes en un cercado de aclimatación habilitado en la propia finca. Se trata de unas instalaciones especializadas que abarcan 18.000 metros cuadrados y cuentan con un vallado de más de cuatro metros de altura.

Este entorno controlado está diseñado específicamente para facilitar su adaptación al clima, al terreno y, de forma crucial, para permitirles el aprendizaje de la caza del conejo, que será su principal presa en estado salvaje.

LA PRIMERA PAREJA

Por su parte, la primera pareja liberada el mes pasado, Windtail y Wynx --dos ejemplares de un año de edad--, ya se encuentra en libertad tras cruzar al exterior del cercado el pasado 16 de abril, tres días después de la apertura de puertas.

Actualmente, realizan movimientos de prospección a distancias considerables para seleccionar el territorio en el que se asentarán definitivamente.

CIUDAD Y NATURALEZA

Para el Ayuntamiento de Zaragoza, la llegada del lince es un símbolo de identidad de la ciudad. "Zaragoza es precisamente esto: una gran capital, la cuarta ciudad de España, con todos los servicios propios de una urbe de 700.000 habitantes y, al mismo tiempo, un territorio que conserva una riqueza natural extraordinaria".

En este sentido, Natalia Chueca ha animado a los ciudadanos a valorar espacios como los Galachos de Juslibol o la propia Torrecilla de Valmadrid para disfrutar de esta inmensa biodiversidad, porque "es un orgullo y una responsabilidad conservar este entorno que está a tan solo 30 minutos de la plaza del Pilar, a 22 kilómetros".

En definitiva, ha concluido que "la reintroducción del lince ibérico es la demostración de que Zaragoza mejora su desarrollo urbano, respetando el entorno natural".

COMPROMISO INTEGRAL CON TORRECILLA DE VALMADRID

Aprovechando su presencia en este barrio rural zaragozano, la alcaldesa ha querido anunciar un importante avance en materia de infraestructuras para los vecinos de la zona. "Pronto volveremos a este barrio por otra gran noticia: la llegada del agua potable mediante tuberías", ha recordado la regidora.

Esta obra supondrá una inversión de 600.000 euros. Según las palabras de la regidora, esta partida "va a permitir que Torrecilla de Valmadrid crezca, tenga oportunidades y deje atrás carencias propias de otro siglo".

A falta de la conexión eléctrica los vecinos pronto podrán disfrutar y tener ese agua potable, que, "sin duda, va a ser un impulso fundamental para que pasen de ser 14 vecinos a un crecimiento y poder disfrutar, poder vivir en un entorno tan natural, a solo pocos kilómetros de Zaragoza, a escasos 25 minutos de Zaragoza y del centro de la ciudad", ha confiado.

Chueca ha defendido la gestión municipal indicando que "es una actuación que mejora la calidad de vida de sus vecinos y que demuestra con hechos nuestro compromiso con los barrios rurales, algo que durante años la izquierda, que tanto dice pensar en ellos, ni siquiera se planteó".