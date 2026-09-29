La alcaldesa de Zaragoza reivindica un Corredor Cantábrico-Mediterráneo del siglo XXI

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca,en la 'Declaracion de Teruel: La hora del corredor. De mar a mar', - DANI MARCOS

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reivindicado en Teruel un Corredor Cantábrico-Mediterráneo del siglo XXI junto a los presidentes de Aragón, Jorge Azcón; de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El encuentro ha reunido a las tres alcaldesas de las capitales aragonesas y a representantes institucionales, empresariales y del sector logístico para reclamar una infraestructura a la altura de las necesidades presentes y futuras de los territorios que conecta.

Durante su intervención en la mesa 'La voz del territorio', del evento 'Declaración de Teruel: La hora del corredor. De mar a mar', compartida con las alcaldesas de Teruel y Huesca, la regidora Chueca ha defendido la necesidad de una infraestructura con doble vía electrificada y tráfico mixto de viajeros y mercancías.

"Reclamamos al Ministerio de Transportes que retire este estudio y redacte uno con doble vía electrificada para viajeros y mercancías, que es lo que se comprometió a hacer, lo que merecemos y necesitamos", ha señalado en referencia al estudio informativo del tramo entre Sagunto y Teruel.

Natalia Chueca ha advertido de que mantener la vía única en este tramo limita la capacidad y la fiabilidad de una conexión estratégica entre el Mediterráneo, el valle del Ebro y el Cantábrico. Asimismo, ha cuestionado una planificación basada en datos de tráfico de 2017, que no incorpora adecuadamente el crecimiento de las plataformas logísticas y los puertos a los que debe dar servicio.

La alcaldesa ha destacado que Zaragoza dispone de una posición privilegiada y de infraestructuras que la consolidan como un gran nodo logístico interior. "El Corredor Cantábrico-Mediterráneo tiene en Zaragoza su gran nodo interior, y la ciudad tiene la infraestructura para ejercer ese papel", ha afirmado, destacando el potencial de Plaza, el aeropuerto y la Terminal Marítima de Zaragoza.

En este sentido, ha recordado la ampliación de la Terminal Marítima de Zaragoza, con 50.000 metros cuadrados adicionales y vías de 1.000 metros para recibir trenes más largos. Una inversión que refuerza la capacidad de la ciudad y que debe acompañarse de conexiones ferroviarias capaces de responder al aumento de la actividad económica.

Natalia Chueca ha subrayado que un corredor de altas prestaciones permitiría atraer nuevas inversiones, generar empleo y ofrecer a las empresas una salida hacia el puerto de Valencia con mayor capacidad y fiabilidad. También favorecería el traslado de mercancías de la carretera al ferrocarril y reforzaría la conexión de Zaragoza con los puertos del Cantábrico y los grandes ejes europeo, ha concluido.