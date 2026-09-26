Alegría acusa a Azcón de "liquidar" la cultura de pactos y acuerdos de Aragón y "despreciar" iniciativas de la oposición

Reunión interparlamentaria celebrada en la sede del PSOE en Zaragoza. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha acusado al presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, de "haber liquidado en poco más de tres años la cultura de diálogo, pactos y acuerdos que durante décadas ha distinguido a Aragón" y ha lamentado su rechazo y "desprecio" a las iniciativas planteadas desde la oposición para abordar asuntos de especial relevancia para la comunidad autónoma.

Por otro lado, Alegría ha anunciado también que el PSOE Aragón llevará al Parlamento autonómico una proposición de ley para modificar el régimen de incompatibilidades tras conocerse el fichaje por Blackstone de quien hasta hace dos meses era la responsable del Gobierno de Aragón de atraer grandes inversiones y que trabajó para que, precisamente, Blackstone trajera a Aragón un centro de datos.

Alegría se ha referido, tras la reunión de la Interparlamentaria del PSOE Aragón celebrada este sábado en Zaragoza, al rechazo de PP y Vox a la creación en las Cortes de Aragón de comisiones de estudio sobre los incendios forestales y sobre el impacto de la implantación de los centros de datos.

"Somos una comunidad autónoma de pactos, de diálogos y de acuerdos. Y esos pactos, esos acuerdos y esos diálogos han saltado por la ventana el mismo día que entró el señor Azcón por el Pignatelli", ha afirmado Pilar Alegría, que ah reprochado al líder del Ejecutivo autonómico que actúe, a su juicio, más como dirigente de una parte política que como presidente del conjunto de los aragoneses, incluidos quienes no le votaron.

"Me parece que eso es comportarse seguramente como dirigente de un partido político pero en absoluto como el presidente de todos los aragoneses y de todas las aragonesas", ha apuntado la secretaria general del PSOE Aragón.

COMISIONES

Pilar Alegría se ha referido, especialmente, el rechazo a la comisión de estudio sobre los incendios forestales después de lo ocurrido este verano. El PSOE había planteado este órgano para analizar lo sucedido, actualizar la legislación autonómica y trabajar conjuntamente en una mejor prevención y respuesta ante futuros incendios.

"La respuesta del señor Azcón ha sido una vez más la del desprecio a lo que les veníamos planteando", ha señalado Alegría, quien ha insistido en que este rechazo no supone únicamente un "desprecio" hacia el Partido Socialista, sino hacia los aragoneses que reclaman acuerdos y altura de miras ante problemas que afectan al conjunto de la comunidad.

"Azcón tiene una visión muy pequeña de lo que es Aragón y de los aragoneses, los representa a todos y a todas", ha indicado. La secretaria general socialista ha extendido esta crítica al rechazo de PP y Vox a abrir un debate en las Cortes sobre el impacto de los centros de datos.

Ha defendido que su implantación obliga a analizar cuestiones como el consumo de energía, agua y suelo y a decidir qué modelo quiere Aragón. "El Partido Socialista no está en contra de los centros de datos", ha dejado claro. Alegría ha defendido la llegada de grandes inversiones siempre que generen riqueza y beneficios para Aragón. "Las que quieran especular no hace falta que vengan", ha explicado.

FICHAJE POR BLACKSTONE

Por otro lado, Alegría ha adelantado que el PSOE llevará a las Cortes de Aragón una proposición de ley para modificar el régimen de incompatibilidades tras conocerse el fichaje por Blackstone de quien hasta hace dos meses era la responsable del Gobierno de Aragón de atraer grandes inversiones.

La dirigente socialista ha dejado claro que no cuestiona que se haya cumplido la normativa vigente, pero considera necesario modificarla para reforzar las garantías ante situaciones como esta.

"Soy perfectamente consciente que, no voy a poner en duda, que se haya cumplido con las compatibilidades respectivas, que todos los que hemos tenido responsabilidades institucionales tenemos que cumplir, pero desde luego, en fin, huele un tanto a chamusquina, como decía ayer en las Cortes de Aragón", ha manifestado..

Sobre los detalles de la modificación, Alegría ha precisado que el PSOE informará cuando registre la proposición de ley en las Cortes de Aragón y ha señalado que la normativa actual puede y debe mejorarse para reforzar las exigencias aplicables a quienes han ocupado responsabilidades públicas.

La Interparlamentaria del PSOE Aragón ha reunido este sábado a diputados autonómicos y provinciales, diputados en el Congreso, senadores y la europarlamentaria socialista para coordinar el trabajo de las distintas instituciones y abordar los principales asuntos del nuevo curso político.