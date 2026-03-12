Alegría anuncia el voto del PSOE en contra de la investidura de Jorge Azcón tras reunirse con Navarro

1068356.1.260.149.20260312120435 La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y la portavoz del grupo parlamentario socialista, Pilar Alegría. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha confirmado este jueves el "no" del PSOE a la investidura del candidato del PP, Jorge Azcón, a la reelección como presidente del Gobierno autonómico. Se ha entrevistado con la presidenta del Parlamento, María Navarro, dentro de la ronda de consultas con todos los partidos que han obtenido representación en las pasadas elecciones del 8 de febrero. La abstención "no se valora en ningún caso".

En rueda de prensa, Pilar Alegría ha comentado que la reunión con Navarro "ha sido correcta, cordial y educada" y que le ha trasladado "de una manera clara y rotunda" que el grupo socialista votará no a Azcón, "lógicamente". Ha argumentado que "el Partido Socialista defiende un proyecto para esta Comunidad Autónoma basado en la convivencia, la defensa de los derechos y los servicios públicos, y en la estabilidad", un proyecto "completamente antagónico" al de Azcón, que está "absolutamente condicionado por las políticas de Vox.

Un mes después de las elecciones autonómicas, "Aragón vive sumido en una profunda parálisis y en una total incertidumbre", ha continuado la portavoz socialista, para quien "el Aragón imparable hoy se ha convertido en un Aragón ingobernable", de forma que "los problemas de los aragoneses están ahí, pasan los días sin darse solución e, incluso, estamos comprobando cómo ese desgobierno puede provocar que nuestra Comunidad pierda casi 300 millones de euros de fondos europeos, que serían tan positivos y favorables en importantes materias".

A su juicio, las elecciones del 8F se estudiarán en la universidad porque Azcón las convocó para "tener una mayor autonomía como Gobierno" y "un mes después Aragón vive sumido en una profunda parálisis y una total inestabilidad" y el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones "vive completamente condicionado a los caprichos y mandatos de la ultraderecha de Vox" y los comicios le han quitado "todos los enteros para esa futura carrera nacional con la que Azcón soñaba cuando convocó estas elecciones bajo el mandato de Feijóo".

"Nosotros vamos a trabajar desde la oposición, donde nos han pedido los ciudadanos que trabajemos, defendiendo los derechos y los intereses de los aragoneses y las aragonesas", ha indicado Pilar Alegría, quien ha prometido un estilo de oposición "serio, constructivo y vigilante".

"Lo dijimos en campaña electoral y de la misma manera que queríamos y pedimos en su momento el voto de los ciudadanos para poder gobernar, con esa misma dedicación, con esa misma responsabilidad y con esa misma implicación, vamos a trabajar desde la oposición para construir desde ya esa alternativa política en nuestra Comunidad Autónoma".

Ha recordado que el PSOE "tendió la mano" a Azcón el pasado mes de diciembre para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026 "y la respuesta fue de absoluto desprecio", añadiendo que "la generosidad termina donde empieza la falta de respeto", y por tanto "para poder aprobar esos presupuestos tendrán que ir a buscar a otra ventanilla". También ha afirmado que las negociaciones de PP y Vox para conformar el nuevo Ejecutivo no son "silenciosas", sino que "se están llevando a varios cientos de kilómetros de Aragón, una muestra no solo del tutelaje, sino un desprecio hacia los aragoneses", aseverando que el nuevo Gobierno está ya "amortizado".

Por último, ha defendido el trabajo que realiza la portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y ha confirmado que los portavoces adjuntos del grupo del PSOE en las Cortes serán Jesús Morales y María Ariño. La elección de los senadores por designación autonómica no está convocada todavía, ha apuntado a preguntas de los medios de comunicación.