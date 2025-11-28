Alegría asegura que el PSOE está preparado para las elecciones en Aragón y "saldrá a ganar"

La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha manifestado sobre la posible convocatoria de elecciones autonómicas en Aragón que el Partido Socialista "no solamente es que está preparado, es que el saldrá a jugar ese partido para ganarlo".

Alegría ha reconocido que la convocatoria de elecciones autonómicas es una prerrogativa del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a quien le ha dicho que tendrá que decidir si las quiere convocar en 2026 o 2027 y en el mes que considere oportuno.

Ha asegurado que el PSOE defiende un proyecto con "unas ideas y unas propuestas de cara a la ciudadanía" para poder presentarse a esas próximas elecciones. Como secretaria general del Partido Socialista en Aragón ha incidido en que "sean cuando sean", el PSOE "está preparado".

Su impresión es que en el tiempo que le resta a Azcón para "deshojar esa margarita" de si convoca o no, "seguirá en ese diálogo constante con su aliado fiel, que es Vox".

"Muchas veces --ha relatado-- cuando los escucho discutir me parece estar viendo una opereta" al argumentar que "todo el mundo sabe perfectamente que el Partido Popular y Vox son lo mismo y lo único que les diferencia son las siglas, pero el proyecto que defienden es el mismo".

VALENCIA

Como muestra de ello ha citado el acuerdo PP-Vox en la Comunidad valenciana sobre el que ha pedido que expliquen cuál es "ese pacto secreto, ese pacto de la vergüenza que han firmado en la Comunidad Valenciana y que no les he explicado a los valencianos en qué consiste".

Al respecto, la también ministra de Educación ha estimado que es un pacto que "claramente recoge políticas xenófobas, machistas y racistas y desde luego absolutamente negacionistas también con el cambio climático".

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Sobre los cambios internos dentro del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha indicado que a los socialistas les corresponde hacer una labor de "oposición constructiva", sobre todo porque el objetivo "es ganar las próximas elecciones en el año 2027".

Según Alegría, los cambios de la portavocía del PSOE en algunas comisiones en el consistorio de Zaragoza obedece "como cualquier grupo municipal de cualquier corporación, a modificaciones que entran dentro de la normalidad". Ha apuntado que los han hecho el PSOE , el PP y también Vox, pero "es verdad que no se han publicitado tanto", ha opinado.

"Todas las modificaciones o cambios que se hacen desde un punto de vista interno, nos lleva, lógicamente, para seguir consolidando y reforzando nuestra tarea de oposición, y evidentemente, para no perder nuestro objetivo, que es ganar las elecciones en el año 2027", ha zanjado.

Alegría ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación durante la visita, junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a las obras de construcción de un promoción de 112 viviendas asequibles en Zaragoza, cofinanciadas por el Gobierno de España, en el marco del Plan de Vivienda en Alquiler asequible.