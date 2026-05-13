Alegría dice que Azcón "pone alfombra roja a la privatización de la sanidad y el nuevo Hospital de Teruel sigue cerrado"

La secretaria general del PSOE en Aragón y portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, en los alrededores del nuevo Hospital de Teruel. - PSOE

TERUEL 13 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Alegría, ha denunciado este miércoles desde Teruel que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "pone la alfombra roja a la privatización de la sanidad pública mientras el nuevo Hospital de Teruel sigue sin abrir".

Así lo ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación en el entorno de los accesos al nuevo centro hospitalario, donde ha recordado que esta infraestructura "la dejó prácticamente acabada el anterior Gobierno socialista de Javier Lambán, con más de 100 millones de euros de inversión y más del 80% de la obra ejecutada".

"Tres años después, Jorge Azcón sigue sin abrir este servicio", ha reprochado. Alegría ha recordado que, incluso en su primer debate de investidura, en 2023, el presidente del Gobierno de Aragón se comprometió a inaugurar y abrir el hospital "en breve". Sin embargo, desde entonces el propio PP ha ido desplazando los plazos: primero situó la apertura entre 2025 y 2026 y ahora ya apunta a 2027.

La dirigente socialista ha asegurado que "este hospital es un ejemplo claro de la parálisis y la desidia del Gobierno de Jorge Azcón" y ha lamentado lo que ha calificado como una "parálisis selectiva". "Cuando hay que privatizar la educación o externalizar servicios públicos, lo hacen en cinco minutos. Pero cuando se trata de reforzar la sanidad pública y abrir un hospital necesario para los turolenses, nunca encuentran tiempo", ha lamentado.

Para Pilar Alegría, "el Gobierno de Jorge Azcón nunca ha tenido como prioridad la sanidad pública". Frente a esta situación, ha asegurado que los socialistas "vamos a seguir reivindicando y exigiendo la apertura inmediata del Hospital de Teruel porque es