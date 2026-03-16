Alegría felicita a Martínez por sus resultados en C&L y avisa: el PSOE Aragón, "preparado" para "el partido de vuelta"

La portavoz del grupo del PSOE de las Cortes de Aragón, Pilar Alegría. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón y portavoz de su grupo en las Cortes, Pilar Alegría, ha felicitado al candidato socialista Carlos Martínez por los resultados obtenidos por su formación en las elecciones autonómicas de Castilla y León, en las que el PSOE ha ganado dos procuradores respecto a los comicios de 2022 y ha ganado 6 décimas en porcentaje de voto, pasando del 30,1 al 30,7.

"Enhorabuena, Carlos Martínez y a todos los compañeros y compañeras del PSOE de Castilla y León. Vuestro trabajo y compromiso marcan el camino", ha escrito Alegría en su cuenta de la red social X.

Un mensaje que ha concluido instando a su compañero de formación a perseverar: "A seguir, Carlos".

SATISFACCIÓN EN EL PSOE ARAGÓN

Los resultados de Castilla y León confirman al PSOE como segunda fuerza de la Cámara autonómica, con los mismos tres escaños de desventaja respecto al PP en 2022 (31-28) pero con una diferencia en porcentaje de voto que si en 2022 fue de 1,3 puntos, ahora es de 4,8 puntos porcentuales. Ello teniendo en cuenta que las opciones a la izquierda del PSOE --Izquierda Unida - Sumar - Verdes Equo (2,23% de voto obtenido) y Podemos (0,74%), se han quedado sin representación perdiendo el único procurador que obtuvieron en 2022 cuando concurrieron unidos y captaron 61.290 votos y el 5,08%--.

Para el PSOE Aragón, la foto que deja las elecciones en Castilla y León sitúa al PP "muy lejos de una mayoría absoluta", por lo que, advierten, tendrá que conformar gobierno "maniatado" a Vox.

Un Vox, prosiguen en su análisis, que en la región vecina "no llega al 20% anunciado, seguramente por el recuerdo de su nefasta gestión cuando estuvieron en el gobierno y también sus líos internos".

Por tanto, los socialistas aragoneses se plantean cuál va a ser "el precio a pagar" ante un futuro gobierno de PP y Vox "y las cesiones que Azcón, Mañueco y Guardiola acepten".

Los resultados en Castilla y León demuestran, constatan desde el PSOE Aragón, que la estrategia de adelantos electorales "no le han salido bien al PP". Utilizaron las comunidades en lo que entienden una "huida hacia adelante de Feijóo" y hoy creen que están "más atados que nunca" a las exigencias de la ultraderecha.

Una estrategia que valoran como "errónea", especialmente para Azcón, que es el único barón del PP que pierde escaños, según subrayan.

El PSOE de Pilar Alegría traslada su satisfacción por que el PSOE "recupera fuerza y obtiene un mejor resultado que el del 2022". Un resultado que explican en parte porque los ciudadanos "han primado el voto útil".

Por ello, aseguran desde Aragón que seguirán trabajando en esa línea, "estando en el territorio, escuchando a la gente y planteando soluciones": Sabemos que el dueto PP-Vox se desgastará conforme pasen los meses, enredados en sus luchas internas. Y estamos más que preparados", aseguran.

"Valoramos muy positivamente el resultado de Carlos Martínez, en un feudo de la derecha y en un momento de auge de la ultraderecha. Con el resultado de estas elecciones, desde el PSOE Aragón reafirmamos nuestra intención de recuperar la confianza de los ciudadanos, somos la alternativa real al desgobierno provocado por Azcón", proclaman antes de lanzar el mensaje de que "el PSOE Aragón está ya preparado para ganar el partido de vuelta".