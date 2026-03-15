Elecciones en Castilla y León 2026, en directo: participación, resultados y última hora de este 15 de marzo

Elecciones en Castilla y León, en directo - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León celebra este domingo 15 de marzo elecciones a las Cortes autonómicas, una jornada en la que los ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a los 82 procuradores del Parlamento regional.

Europa Press seguirá en este directo la última hora de la jornada, desde la apertura de los colegios hasta los datos de participación, el cierre de la votación, el escrutinio y los resultados que dejen las urnas.

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