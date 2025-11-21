Alegría (PSOE) acata la sentencia de condena a García Ortiz, expresa "perplejidad" y echa en falta "serenidad" en el TS

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, también portavoz del Gobierno de España ha intervenido este viernes en el Comité Regional de este partido, en Zaragoza, donde ha afirmado que acaba la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, aunque ha manifestado su "perplejidad y preocupación" y ha echado en falta "serenidad" en el Alto Tribunal para dictar sentencia por unanimidad.

En su intervención, Pilar Alegría ha señalado que el PSOE es un partido "responsable" y por ello acata la sentencia judicial, puntualizando: "No compartimos el fallo que se hizo público ayer, ni por la forma ni por el fondo".

Ha hecho notar que el Supremo ha hecho público el fallo un "20N" y lo ha tildado de "extraordinario" porque "lo más lógico y prudente hubiera sido trabajar esa decisión con serenidad buscando lo que siempre ha buscado el Supremo, que es la unanimidad".

"Bastaron dos o tres días para trasladarnos un fallo sin conocer los motivos, sin saber los porqués", ha continuado Pilar Alegría, a cuyo parecer el fallo deja "un mensaje preocupante: que la mentira ha podido ganar a la verdad".

"Lo que hemos vivido estos días es una persona defendiendo la verdad frente a una mentira; hemos visto cómo se ha acusado a una persona que no ha hecho otra cosa en su vida que defender la verdad y lo que vemos es que aquellos que hacen uso y abuso de la mentira y llegan a decir que mentir no es ilegal se van de rositas", ha añadido.

"Os pido confianza hacia nuestro Estado de Derecho", ha dicho Alegría, exigiendo a los miembros del Comité Regional que sigan "peleando" por el Estado de Derecho "en el que creemos los socialistas" y a defender "la política útil, honesta, que siempre ha planteado el PSOE, esa política que sirve para mejorar la vida de la gente de a pie, por la que nosotros estamos en política".