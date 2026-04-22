Alegría (PSOE) afirma que el pacto PP-Vox es "un reajuste de intereses y un ejercicio de supervivencia política"

1080661.1.260.149.20260422193443 La secretaria general del PSOE Aragón y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría. - PSOE

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegía, ha manifestado en la tarde de este miércoles, tras el anuncio del pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox, que "lo que hemos visto hoy no es un acuerdo de gobierno, es un ejercicio de supervivencia política, o les diré más, es un reajuste de intereses políticos".

Alegría, que ha hecho estas declaraciones tras la Ejecutiva que ha celebrado el PSOE Aragón, ha expuesto que "Aragón ha estado cuatro meses paralizado para esto, lo que hemos conocido no es un proyecto real para Aragón ni para responder a los problemas de los aragoneses y las aragonesas, lo que hemos conocido es un reparto de sillones".

Ha reiterado: "Aragón lleva cuatro meses paralizado, nada he escuchado de qué se va a hacer para mejorar las listas de espera, porque hoy los aragoneses que piden una cita con su médico de atención primaria tienen que esperar al menos 15 días. Tampoco he escuchado nada de cómo solucionar ese problema que afecta a todos los aragoneses para acceder a la vivienda, o qué pasa con las plazas de las residencias públicas".

La también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, ha añadido que "el señor Azcón convocó estas elecciones anticipadas para ganar autonomía y estabilidad, y ha perdido las dos cosas". Ha argumentado que "la autonomía, por cierto, ya la perdió desde el momento que convocó estas elecciones a petición de Feijóo, pero es que además este acuerdo que hemos conocido se ha cerrado desde la sede de Génova, con el señor Tellado, por cierto, vía online, vía streaming".

En este sentido, Alegría ha considerado que Azcón "ha perdido claramente la autonomía porque desde hoy, va a tener que pedir permiso para cualquier cosa porque está atado de pies y de manos a Vox".

En su opinión, "un gobierno, como seguramente cualquier proyecto común en la vida, para que eche a andar, en buen término, se tiene que basar en la autonomía, en el respeto y en la confianza. Aquí lo que todos los aragoneses sabemos porque ya lo hemos vivido durante once meses, es que Partido Popular y Vox, desde luego, se miran con absoluto recelo y lo único que hay entre el uno y el otro, y el otro y el uno, es una profunda y absoluta desconfianza. Esa desconfianza, desgraciadamente, en lo que se va a traducir es en incertidumbre e inestabilidad para Aragón, y esa inestabilidad y esa incertidumbre, quien la va a pagar van a ser los aragoneses".

Pilar Alegría ha apostillado que "lo que hemos visto hoy no es un acuerdo de gobierno, es un ejercicio de supervivencia política, o les diré más, es un reajuste de intereses políticos. Esto es lo que hay, y esto es lo que hemos visto y lo que hemos visto en otros territorios cuando el Partido Popular y Vox se han unido para gobernar, desgraciadamente esas conformaciones y esos gobiernos lo único que han generado ha sido desmantelamiento y recorte".

Asimismo, ha advertido de que "frente a ese desmantelamiento de los servicios públicos o frente a esos recortes en los servicios públicos, que el Partido Popular, que el señor Azcón quiera llevar a cabo en Aragón, va a tener siempre al Partido Socialista enfrente. El Partido Socialista somos el partido y somos la alternativa clara en esta comunidad autónoma, y vamos a trabajar para preocuparnos de los verdaderos problemas de los aragoneses y las aragonesas.

PP y Vox "no nos han trasladado un proyecto real para Aragón, ha sido un anuncio de cómo se repartían los sillones después de más de cuatro meses de parálisis".

Según Pilar Alegría, "la fecha de caducidad de este ejercicio de supervivencia política y de reajuste de intereses va a ser más corta que la de los yogures. Antes de echar a andar ya está amortizado".

"PRIORIDAD NACIONAL"

Pilar Alegría ha indicado que "el Partido Popular asume este término de prioridad nacional no por un ejercicio de pragmatismo político. Lo acepta porque moralmente lo comparte. Aunque esto suponga claramente una patada a la Constitución y a la igualdad entre todos los ciudadanos".

Y ha trasladado al PP y a Vox que "aquí hay una Constitución que se cumple y que determina la igualdad de todos los ciudadanos porque lo que ellos se están planteando y están proponiendo es una criminalización, en este caso de los migrantes, de personas que han venido a nuestro país para encontrar un puesto de trabajo, para tener un proyecto de vida, como por cierto hicimos los españoles durante muchos años, buscando un futuro mucho mejor para nuestras familias".

Sobre el proceso de regularización ha comentado que "viene de la mano de más de 700.000 firmas, con 310 votos positivos en el Congreso de los Diputados, incluido el del Partido Popular, pero no solamente eso, es que la propia CEOE, la patronal, los agentes sociales, es decir, los sindicatos y la propia Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal la están también solicitando".