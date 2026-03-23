Alegría (PSOE) alerta de que Aragón lleva "demasiadas semanas de parálisis" sin gobierno

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha criticado este lunes que el presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón, lleva "demasiadas semanas de parálisis", ante la demora en el acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno, y de "falta total de respuesta y de trabajo" para atender a los problemas de los aragoneses.

"Independientemente de que estemos antes un Gobierno en funciones, la responsabilidad de atender a los aragoneses es la más básica y, sin embargo, estamos viendo que esa parálisis, esa dejadez la llevamos sufriendo todos los aragoneses desde hace demasiadas semanas", ha expresado Alegría en rueda de prensa. Un "inmovilismo" y una "parálisis", ha subrayado, que se ha convertido en "el estadio natural" en la Comunidad.

Preguntada por la falta de acuerdo entre PP y Vox para investir a Jorge Azcón, ha recordado que el ahora presidente en funciones convocó unas elecciones "que no respondían al calendario de los aragoneses, sino a la orden del señor Feijóo" y que "ahora la vida pasa, los problemas están ahí y las soluciones y las respuestas por parte del Partido Popular y del Gobierno de Azcón son igual a cero".

Ha citado, en este sentido, los problemas en los servicios públicos, en materia de sanidad --con las dimisiones en el Hospital de Barbastro o la "parálisis" en el Obispo Polanco de Teruel--, educación o por el alza en los precios de combustibles, energía o fertilizantes, que esta sufriendo especialmente el sector primario o el del transporte. "Parálisis, atonía, cero respuestas", ha lamentado.

Sobre las negociaciones para la investidura de Azcón, ha señalado que "poco podemos conocer" ya que "no se están haciendo en Aragón". "El tutelaje es total por parte de Génova y de Vox en Madrid", ha recalcado.