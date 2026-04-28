Alegría (PSOE): Azcón "ha comprado el Gobierno de Aragón a precio de xenofobia"

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegía, ha considerado que el presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "ha decidido comprar el gobierno a precio de xenofobia", al tiempo que ha calificado de "peaje político" el pacto de gobierno PP-Vox.

"Azcón ha pagado con derechos y convivencia para mantenerse en el poder", ha dicho Alegría, tras la intervención de Azcón en el pleno del debate de investidura.

En opinión de la también secretaria general de los socialistas, "hemos pasado del Aragón imparable al Aragón paralizado". "El acuerdo refleja la agenda ideológica de la ultraderecha", ha agregado. Además ha recordado que "la primera fórmula de este gobierno ya la conocimos y duró once meses" y ha asegurado que "ahora antes de comenzar ya hemos constatado que es un gobierno fallido".

Ha argumentado que "han pasado 79 días, 79 días desde las últimas elecciones autonómicas en Aragón, y con lo que hemos visto hoy y escuchado, sobre todo haciéndonos una idea de lo que va a venir en este próximo futuro, tenemos muy claro ya que aquí en nuestra tierra nada queda de ese Aragón imparable y sí mucho de Aragón paralizado".

Alegría ha considerado que "han pasado algo más de dos años y medio de legislatura y vamos a afrontar en esos dos años y medio el tercer gobierno del señor Azcón, batiendo récord de inestabilidad. Y de esos tres gobiernos, el primero resultó fallido en solo once meses. Este, antes de constituirse, ya es un gobierno fallido".

Asimismo, ha querido puntualizar que "este acuerdo y este gobierno van a durar lo que el señor Abascal quiere que dure. Por cierto, un acuerdo en el que nada se refleja los intereses de Aragón, lo que únicamente lo que refleja es la agenda ideológica de la ultraderecha de Vox".

Alegría ha trasladado que "hemos escuchado también un discurso poco ilusionante. El aplausómetro ha estado, como diría aquel, flojico. Incluso hasta esos futuros socios del Gobierno de Vox, ni un aplauso al que va a ser el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón".

La portavoz del PSOE ha incidido en que "escuchando al señor Azcón, hay que recordarle que ha decidido comprar el gobierno al precio de la xenofobia porque lo que ha firmado se llama segregación por nacionalidad. Y eso es ilegal y, por supuesto, choca directamente con el principio básico y constitucional de la igualdad y de la no discriminación".

El Gobierno PP-Vox, en opinión de Alegría, "ya es un gobierno fallido porque arranca desde el recelo y desde la desconfianza y nada bueno puede traer a nuestra comunidad autónoma".