Alegría (PSOE) dice que Azcón sólo vive "de las rentas de Lambán, del antisanchismo y del antialegría"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, preside una reunión del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón. - EUROPA PRESS

Advierte a Azcón: el partido está "más que preparado" si convoca elecciones anticipadas en Aragón

ZARAGOZA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha recalcado este viernes que "los tres únicos párrafos" que contempla "el libro de estilo" del presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, son "el antisanchismo y el antialegría", además de "vivir de las rentas y de la gestión" del anterior Ejecutivo de Javier Lambán.

Así lo ha manifestado Alegría, en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir una reunión del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, donde ha avisado a Azcón de que, en el caso de que decidiera convocar elecciones anticipadas, el PSOE está "más que preparado".

La también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha comenzado su intervención recordando al exsecretario general y expresidente Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto, al que han recordado "con todo el cariño y todo el respeto", al igual que al exdirector general de Planificación Educativa y de Relaciones Institucionales, Ricardo Almalé, quien murió en junio con tan solo 41 años e "hizo una gran tarea".

En la que es la primera reunión del Grupo Parlamentario que preside Alegría como líder regional, y que se celebra ahora una vez sustanciados los tres congresos provinciales, ha lanzado también otro "mensaje de cariño" a la diputada Marta Gastón, a la que ha deseado una "pronta recuperación".

Ha aplaudido el trabajo realizado por todos los diputados socialistas, y en especial por el portavoz, Fernando Sabés, que han sido capaces de poner de manifiesto "el pobre libro" con el que se ha movido Azcón en los dos años que lleva en el Pignatelli. "Tan pobre que sólamente refleja tres párrafos", ha aseverado --"las rentas" de la etapa de Lambán, el "antisanchismo" y la "antialegría"--.

PROBLEMAS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Pilar Alegría ha criticado que, mientras al presidente "se le llena la boca" al explicar que tiene el presupuesto "más alto de la historia", eso "no se ve reflejado en ningún caso en la mejora de los servicios públicos".

Así, se ha referido a que Aragón es "la segunda comunidad autónoma con más listas de espera" o "la tercera que menos invierte por habitante en educación".

En este punto, ha afirmado que a Azcón sólo le quedan dos años de gobierno porque los socialistas encaran el año 2027 "con ganas y determinación" para volver a gobernar la Comunidad Autónoma y volver a poner a los aragoneses "en el centro" de la agenda.

Hasta entonces, la líder del PSOE Aragón ha pedido al presidente que dedique "estos dos años que le quedan" a los verdaderos problemas de los aragoneses y "deje ya de lado esa confrontación constante y directa con el Gobierno de España".

"Da igual el tema que sea", ha criticado Alegría, poniendo como ejemplo la condonación de la deuda autonómica, que en el caso aragonés se reduciría en 2.100 millones de euros si se acogiera. "La pregunta que tiene que contestar el señor Azcón es si prefiere seguir en la confrontación constante y continua con el Gobierno de España o por una vez va a defender los intereses y la mejora de la situación y la calidad de vida de los aragoneses", ha remachado.

PRESUPUESTOS Y POSIBLES ELECCIONES ANTICIPADAS

A la pregunta de si Azcón debería convocar elecciones anticipadas si tampoco lograra aprobar las cuentas autonómicas de 2026, ha subrayado que "es su decisión" "Yo lo que le puedo decir, que decida lo que decida, el Partido Socialista está más que preparado, porque salimos a ganar", ha remarcado Alegría, quien ha recordado que son "el partido que más años ha gobernado esta Comunidad Autónoma".

"Que no se preocupe, que a partir del año 2027 volverá a su estadio natural que es a la oposición y el Partido Socialista espero que volvamos otra vez a contar con esa mayoría de confianza y de apoyo por parte de todos los aragoneses", ha abundado.

Por tanto, Alegría ha adelantado que "tanto si decide agotar la legislatura como si decide adelantar" el PSOE "está preparado para afrontar esa contienda electoral".

Ha indicado que desconoce si el Gobierno del PP va a aprobar un nuevo presupuesto, pero sí que ha dejado claro que si lo hace será "única y exclusivamente por el apoyo que le dé la ultraderecha", por lo que tendría que responder "a cambio de qué".

"¿A cambio de copiar ese discurso xenófobo? ¿A cambio de copiar ese discurso que propaga racismo frente a menores que tienen que venir a nuestras comunidades autónomas?", ha preguntado.

Frente a ese racismo, la líder del PSOE Aragón ha recordado que la Comunidad tiene un nivel de desempleo más bajo que la media nacional --un 7,6%-- y que "si esto es posible es gracias también a que hay muchas personas que han venido de fuera de nuestras fronteras, emigrantes que están trabajando en nuestra comunidad autónoma, que son ya casi un 20% y que están permitiendo uno de los índices más bajos --de paro-- de toda España".