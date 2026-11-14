Alegría (PSOE) dice que Azcón trata al medio rural como "aragoneses de segunda" al congelar la financiación comarcal

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en un acto con presidentes comarcales en Épila (Zaragoza) - PSOE

ÉPILA (ZARAGOZA), 14 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha criticado este sábado que el Gobierno autonómico, presidido por Jorge Azcón, tratan a los habitantes del medio rural como "aragoneses de segunda" al mantener congelada la financiación de las comarcas y poner en riesgo los servicios públicos que reciben miles de ciudadanos.

Alegría ha participado en Épila (Zaragoza) en un encuentro con presidentes comarcales socialistas, que han advertido de la situación límite que atraviesan estas instituciones y de la posibilidad de devolver competencias al Ejecutivo autonómico si continúa la "infrafinanciación y los incumplimientos" del ejecutivo del PP y Vox.

"Decíamos que hay que impedir que se mueran las comarcas, pero yo iría más allá. No es la muerte de las comarcas, es la muerte de los servicios públicos. El Gobierno de Azcón tiene que dejar de tratar a la gente que vive en los pueblos como aragoneses de segunda que es lo que abocan la congelación y los recortes", ha afirmado Alegría, quien ha considerado que la congelación de los recursos demuestra el "desprecio absoluto" del Gobierno del PP hacia los servicios públicos y hacia quienes viven fuera de las grandes ciudades.

La secretaria general del PSOE en Aragón ha recordado que la comunidad cuenta con 33 comarcas que desempeñan un papel fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, independientemente del municipio en el que residan.

"CLARITO"

"Cuando no hay un presupuesto y una dotación justa para prestar servicios, los principales perjudicados son los vecinos y vecinas de los pueblos de Aragón. Y el mensaje de la derecha y la ultraderecha es claro, clarito: desprecio absoluto a los servicios públicos en Aragón", ha señalado.

Alegría ha acusado además a Azcón de incumplir su palabra con las comarcas y ha cuestionado que el presidente autonómico presuma del presupuesto más alto de la historia mientras mantiene sin atender sus necesidades de financiación.

"No existen los dos millones a los que se comprometió en Azcón cuando era candidato en 2023, pero hay tres millones de euros para contratar a 15 altos cargos del PP, hay cinco millones para publicidad institucional, entre ellos 500.000 euros para Okdiario, y hay 130.000 euros por aula para privatizar el Bachillerato en Aragón, en detrimento de la escuela rural", ha denunciado.

También ha cuestionado las diferencias en la actualización de los recursos destinados a las comarcas. Según ha explicado, mientras algunas reciben incrementos de apenas el 0,1% o el 0,2%, la comarca del Cinca Medio experimenta una subida del 6%.

"La pregunta es, ¿qué comarca es?. Cinca Medio. ¿Y qué municipio pertenece a esa comarca? Monzón. ¿Y quién preside el PP de Huesca y la DPH? Isaac Claver. En la prioridad nacional, lo que hacen siempre es ayudar a los suyos. Y que nadie me malinterprete, los vecinos del Cinca Medio son aragoneses de primera, pero esa subida a esa comarca también tiene que llegar a las 32 restantes", ha precisado.

Alegría ha vinculado esta situación con los modelos de servicios públicos que, a su juicio, se confrontan en las elecciones del próximo 29 de noviembre. "Con los recortes y la congelación, lo que termina pasando es que con el tiempo acaban los servicios privatizados. Esa historia ya nos la conocemos y la estamos viendo en aquellos territorios que ya gobiernan PP y Vox", ha advertido.

"No creen en los servicios públicos. Siempre han defendido los privilegios de unos pocos frente a los derechos de la gente de a pie, de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas", ha concluido.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE

Los presidentes de las comarcas aragonesas gobernadas por el PSOE han avisado de que los recursos destinados a su funcionamiento permanecen congelados, pese al incremento de las competencias, los servicios y los costes que deben afrontar.

Durante el encuentro celebrado en Épila, han recordado que las comarcas permiten mantener servicios sociales, actividades culturales y deportivas, transporte y otras prestaciones fundamentales en cientos de municipios, especialmente en aquellos que se encuentran más alejados de las grandes ciudades.

El alcalde de Épila ha advertido de que la actividad comarcal ha aumentado un 53,2% desde 2014, como consecuencia de la asunción de nuevas competencias y encomiendas de gestión del Gobierno de Aragón, sin que ese crecimiento haya venido acompañado de una financiación proporcional.

"No se puede exigir más cada año y mantener los recursos prácticamente congelados", ha señalado, antes de cuestionar que el Ejecutivo autonómico anuncie presupuestos récord mientras no garantiza los fondos necesarios a las administraciones que prestan directamente los servicios al ciudadano en el territorio.

"En una comunidad como Aragón, con una gran extensión, las comarcas permitimos que determinados servicios lleguen a aquellas personas que viven lejos de las grandes ciudades", ha explicado.

Asimismo, ha destacado que la red comarcal de servicios sociales alcanza aproximadamente a la mitad de la población aragonesa y resulta esencial para atender a las personas mayores, apoyar a las familias y acompañar a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

"SITUACIÓN LÍMITE"

Por su parte, Naiara Loras, representante de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, ha alertado de que las instituciones comarcales están llegando a una "situación límite" y ha reivindicado su importancia para fijar población y generar oportunidades en el medio rural.

La financiación no es la adecuada, los gastos y las competencias están cada vez en aumento y la capacidad es la que tenemos", ha lamentado. Como ejemplo, ha mencionado el transporte para acudir a pruebas sanitarias y el incremento del coste de la gestión de residuos, cuyo último contrato, según ha explicado, ha duplicado el precio anterior.

Por su parte, el presidente de la Comarca del Sobrarbe, José Manuel Bielsa, ha reclamado al Gobierno de Aragón que convoque de manera urgente la Comisión Mixta de Transferencias para revisar las competencias asumidas por las comarcas y establecer una financiación suficiente.

Bielsa ha recordado que el modelo comarcal nació para acercar los servicios a la ciudadanía y mejorar la eficiencia de las administraciones, especialmente en las zonas rurales y denunciaba que la financiación permanece prácticamente inalterada mientras la prestación de servicios ha crecido de manera considerable.

El presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, ha reprochado a Azcón que haya incumplido su compromiso de incrementar en dos millones de euros la financiación comarcal. Navarro ha explicado que la comarca de las Cinco Villas agrupa a 31 municipios de tamaños muy diferentes, desde Ejea de los Caballeros hasta pequeñas localidades de apenas 14 habitantes, y ha defendido la importancia de garantizar que todos puedan acceder a servicios y actividades en igualdad de condiciones. Como ejemplo ha señalado que el programa cultural "A la fresca", que ofrecía tres actuaciones por municipio, tuvo que reducirse el pasado año a dos porque "de cada cien euros, nos llegan 66 céntimos".

Todos han coincidido en exigir al Gobierno de Aragón una actualización urgente de la financiación y la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para evaluar las competencias y encomiendas de gestión que actualmente asumen estas instituciones.

Han advertido de que, si Azcón continúa trasladando responsabilidades sin aportar los recursos necesarios, las comarcas tendrán que plantearse devolver aquellas competencias y servicios que no puedan seguir sosteniendo económicamente.

Han reclamado al Gobierno autonómico que asuma sus responsabilidades y garantice una financiación justa para las 33 comarcas aragonesas.