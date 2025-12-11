Alegría (PSOE) sobre el registro de Forestalia: "Es el momento de que la justicia actúe"

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha visitado la localidad de Esplús. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESPLÚS (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno de España, ha afirmado, en relación al registro de la sede de la empresa Forestalia en Zaragoza por parte de la UCO de la Guardia Civil, en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados ayer la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, que "es el momento de que la justicia actúe y hay que dejar que siga este proceso".

En declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita a la localidad de Esplús, Alegría ha comentado que ha conocido por los medios de comunicación el registro de Forestalia y ha considerado que "la justicia tiene que trabajar", pidiendo "la máxima transparencia".

Sobre el posible adelanto de las elecciones autonómicas en Aragón, Pilar Alegría ha dicho que el PSOE ha tendido la mano "desde el primer momento" al PP desde que el presidente de la Comunidad, Jorge Azcón, presentó los presupuestos, pero Azcón "ha mordido esa mano".

"En Aragón tenemos un presidente incapacitado para dialogar, para hacer lo que los ciudadanos le pidieron hace dos años", ha continuado Alegría, quien ha lamentado que "por un capricho personal" Azcón llevará a Aragón al adelanto electoral.

La dirigente del PSOE ha aseverado que "Aragón no necesita elecciones, sino presupuestos" y que es Azcón quien tiene que dar explicaciones. Ha comentado que el PSOE ha apoyado en las Cortes leyes que no ha presentado este grupo y que han salido adelante y ha rechazado el "trilerismo" y "el proyecto de privatización" de PP y Vox.

Alegría ha dicho que "por supuesto" se ve de vuelta a Aragón, puntualizando que si se convocan las elecciones el PSOE abrirá un proceso de primarias para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, al que ella concurrirá.

PROTOCOLOS ANTI ACOSO

En otro orden de cosas, ha aludido a las declaraciones de la dirigente del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, quien está "hasta el moño de puteros y acosadores", señalado que "el PSOE siempre va a estar al lado de las víctimas y mostrando el rechazo a cualquier conducta machista".

Ha recordado que el PSOE aprobó el verano pasado unos protocolos anti acoso y una comisión orgánica. "Lo importante es mostrar contundencia ante cualquier comportamiento de acoso y que las víctimas se sientan seguras y con posibilidad de denunciar".