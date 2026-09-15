Alegría reclama al Gobierno de Aragón la creación de una oficina técnica permanente de restauración de grandes incendios

Pilar Alegría en su visita a Leciñena. - PSOE ARAGÓN

LECIÑENA (ZARAGOZA), 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha reclamado hoy al Gobierno de Aragón la creación de una oficina técnica permanente de restauración de grandes incendios que se encargue de coordinar y planificar la recuperación de los territorios afectados una vez extinguido el fuego y que funcione, además, como punto de referencia y atención para los ciudadanos y ayuntamientos afectados.

Alegría ha defendido que los grandes incendios necesitan una respuesta que vaya más allá de las semanas en las que permanece activo el fuego. La restauración de los terrenos afectados y la atención a agricultores, empresarios, vecinos y ayuntamientos son procesos largos y complejos en los que intervienen distintas administraciones.

Por ello, el PSOE Aragón propone contar con una estructura técnica estable que centralice la planificación y facilite a los afectados saber a qué administración dirigirse.

"Hemos establecido, y así lo hemos trasladado al gobierno de Azcón y lo volvemos otra vez a manifestar hoy, crear una oficina técnica permanente para que, después de estos grandes incendios, sea la responsable de encargarse de la planificación, de la adecuación y, sobre todo, también de la atención al ciudadano que muchas veces, cuando esto finaliza, no sabe muy bien ni a qué administración dirigirse", ha explicado Alegría.

REUNIÓN EN LECIÑENA

Pilar Alegría ha realizado esta propuesta durante una visita a Leciñena, donde se ha reunido con alcaldes, concejales, agricultores, vecinos y representantes del territorio para conocer la situación después del incendio.

Al encuentro han acudido representantes de Leciñena, Sariñena, Robres, Almuniente, Alcubierre, Castejón de Monegros, Torralba, Castelflorite, Lanaja, Albero Bajo y Lalueza, entre ellos alcaldes y concejales, representantes de la Comarca de Los Monegros y de la Diputación Provincial, así como agricultores y representantes de organizaciones agrarias, algunos de los cuales participaron directamente con sus tractores y maquinaria durante los días del incendio.

"Nos parecía oportuno seguir escuchando a los que han vivido y sufrido en primera persona estos incendios", ha señalado Pilar Alegría, quien ha recordado que Aragón ha vivido "el peor verano de la historia", con más de 35.000 hectáreas calcinadas en distintos municipios y comarcas.

Alegría ha advertido de que el trabajo no termina cuando se extinguen las llamas. "Siendo muy difíciles y muy peligrosas y muy complicadas las semanas de los incendios, los días cuando está el incendio activo, es igualmente importante el cómo afrontar toda la restauración de esas zonas quemadas", ha explicado.

En este sentido, la dirigente socialista ha defendido que cualquier proceso de recuperación debe comenzar escuchando directamente a quienes conocen y sufren las consecuencias del incendio.

"Después de que los incendios se extinguen, se dan por finalizados, hay que venir, hay que conocer en primera mano qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo, cuál es la opinión que nos puede trasladar el alcalde, concejales, los vecinos, agricultores, empresarios", ha afirmado.

La secretaria general del PSOE Aragón ha reiterado la disposición de los socialistas a alcanzar acuerdos con el Ejecutivo autonómico tanto en prevención y extinción como en la posterior recuperación de los territorios afectados.

"Es un tema que nos importa, nos incumbe a todas las aragoneses y que hay que sacarlo claramente del pim-pam-pum político", ha señalado. Alegría también ha contrapuesto los anuncios económicos realizados por el Ejecutivo autonómico con los problemas que todavía persisten sobre el terreno.

50 MILLONES

Ha recordado que, pese al anuncio de más de 50 millones de euros, todavía hay vecinos de zonas afectadas que un mes después de los incendios siguen sin agua potable. La dirigente socialista se ha referido además a la situación de los agentes de protección de la naturaleza y a la movilización prevista esta semana.

"Hay que mejorar claramente las condiciones laborales y económicas de quienes nos cuidan y de quienes nos protegen, especialmente cuando esos incendios son tan duros y tan complicados", ha defendido.

Por último, Pilar Alegría ha reiterado la necesidad de renovar y actualizar la legislación autonómica en materia de prevención y ha avanzado que el Grupo Socialista volverá a plantear en las Cortes de Aragón la puesta en marcha de una comisión de estudio para abordar los cambios necesarios.

Por su parte, el alcalde de Leciñena, Andrés Picazo, ha pedido agilizar los plazos para que lleguen las ayudas y compensaciones pendientes, especialmente las correspondientes a los gastos asumidos durante el incendio y a los agricultores que colaboraron en las labores de emergencia.