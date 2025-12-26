Alegría tiende la mano a Natalia Chueca para que Zaragoza tenga "un presupuesto serio"

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la presidencia del Gobierno aragonés, Pilar Alegría - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la presidencia del Gobierno aragonés, Pilar Alegría, ha tendido la mano del PSOE a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para que la capital aragonesa tenga un presupuesto serio.

"Frente a no tener presupuesto o tener un presupuesto maniatando por las demandas y caprichos de Vox, hay una tercera posibilidad, que es la mano tendida que le ofrecemos desde el PSOE a la alcaldesa de Zaragoza", ha dicho Pilar Alegría. La socialista ha participado este mediodía en la iniciativa Libros que merecen la pena, que ha celebrado en Zaragoza su décima edición.

Desde allí, y acompañada de varios representantes y cargos socialistas, Pilar Alegría, ha asegurado que "es el momento de que esta ciudad atienda a los intereses de los zaragozanos y zaragozanas; en su día ya tendí la mano a Azcón para trabajar en un presupuesto autonómico y ahora, como partido responsable que somos, le tendemos la mano a la alcaldesa de Zaragoza".

"Espero que, frente a este ofrecimiento sincero del PSOE, la respuesta de la alcaldesa no sea la misma que la de Azcón: morder la mano tendida", ha dicho Alegría.

Además, la candidata socialista se ha referido a que los socialistas "queremos hablar de mejorar la movilidad en Zaragoza con la ampliación de la línea 1 del tranvía o la construcción de la línea 2; también hablamos de vivienda pública y asequible, además de ampliar las plazas públicas municipales de 0 a 3 años, así como ampliar las plazas públicas en residencias para personas mayores", entre otras cuestiones que ha detallado Pilar Alegría "que son las que de verdad importan a zaragozanas y zaragozanos".

La candidata a la presidencia aragonesa ha asegurado que las elecciones del 8 de febrero han de ser "una oportunidad para dar la vuelta a la falta de gestión y de escucha a los ciudadanos de Azcón.

"Aragón necesita una nueva presidencia que deje atrás la confrontación, que recorra Aragón, que se haga cargo de las necesidades de la ciudadanía y que busque soluciones", ha añadido.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha planteado a la alcaldesa, Natalia Chueca, sentarse urgentemente para hablar de prioridades de ciudad como la ampliación de la línea 1 del tranvía, así como de la segunda línea, "tan necesaria y solicitada por los vecinos de San José, Las Fuentes, Oliver, Delicias y Valdefierro", además de la mejora de las frecuencias del bus y la vivienda pública.

"No nos vamos a cansar de repetir que la prioridad para el grupo municipal socialista son los ciudadanos, los vecinos, y desde el PSOE sabemos cuáles son sus problemas. Esperamos que Natalia Chueca no haga partidismo y recapacite ante el portazo que le han dado en este caso los concejales de Vox. Y también esperamos que, como ha hecho Jorge Azcón en las Cortes de Aragón, no nos muerda la mano, haciendo rehenes a los ciudadanos convocando unas nuevas elecciones", ha trasladado Ranera en rueda de prensa.

LIBROS QUE IMPORTAN

En su participación en Libros que importan, una iniciativa en la que Pilar Alegría ya había participado en ediciones pasadas, ha destacado que este tipo de iniciativas son la constatación del compromiso y el apoyo a la cultura y a los creadores en concreto, al fomento de la lectura entre todas las edades y a la importancia de los libreros y libreras de cercanía y proximidad.

"Con iniciativas de este tipo estamos apoyando a la cultura y a los creadores y fomentamos la lectura, que es una de las actividades más enriquecedoras que podemos tener", ha declarado Alegría.