Alerta amarilla por lluvias en Gúdar y Maestrazgo turolense, donde pueden acumularse 40 litros en 12 horas

Mapa de avisos por lluvia de la Aemet - AEMET

ZARAGOZA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sistema de bajas presiones situado al suroeste de la Península va a dejar un domingo marcado por la inestabilidad y lleva a activar diferentes alertas por fuertes precipitaciones en el área del Mediterráneo que, en el caso de Aragón, serán de nivel amarillo a partir de este mediodía y hasta la medianoche en Gúdar y Maestrazgo. En esas zonas pueden registrarse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y acumularse 40 litros en 12 horas, según previene la Agencia Estatal de Meteorología.

Es en Teruel donde se han registrado los acumulados de lluvia más notables, con 38,6 litros en Valderrobres; 22,8 litros en Castellote, 21 litros en Muniesa y 15,8 litros en Mosqueruela. En Zaragoza, por su parte, en la estación de Valdespartera se han acumulado 14,2 litros por metro cuadrado.

El frío más intenso se localiza en la provincia de Huesca, con las mínimas más bajas en Cerler, Cogulla (-3,5 grados), Astún, La Raca (-3,4 grados) y El Cebollar, en Torla-Ordesa, con -0,8 grados de temperatura mínima.

La predicción de la Aemet para esta jornada apunta a intervalos nubosos con probables brumas y bancos de niebla mantinales en el Sistema Ibérico, con probables precipitaciones débiles y dispersas durante todo el día. La cota de nieve queda establecida a partir de los 1.600 metros y hasta los 1.800 metros.

Las temperaturas mínimas van en descenso o sin cambios, mientras que las máximas subirán. Este sábado, por ejemplo, las temperaturas más altas en Aragón se dieron en Almudévar (Huesca) --13 grados a las 15.00 horas-- y en Barbastro (Huesca)--12,9 grados a las 13.40 horas--. El viento este domingo va soplar flojo con intervalos de moderado de componente este. En las últimas 24 horas las rachas más significativas se han producido en Petrosos, Panticosa (Huesca), con 65 kilómetros por hora.

La situación más complicada se vive este domingo en las provincias de Málaga y Valencia, donde se activan alertas naranjas por tormentas, mientras que los territorios de Almería, Granada, Murcia y Albacete están en riesgo (alerta amarilla) por la previsión de lluvias.

Así, las mayores descargas de agua se esperan en el extremo sureste peninsular y en litorales y prelitorales mediterráneos, en tanto que puede las precipitaciones puede ser fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes, en Murcia, Valencia y Andalucía mediterránea.

Por contra, se espera tiempo estable en el Cantábrico y cuadrante noroeste, con cielos poco nubosos en general salvo nubosidad baja matinal en la meseta norte y montañas donde podría darse alguna fina llovizna. Asimismo, nevará en las sierras del sureste, sin descartar otros entornos de montaña, a una cota en torno a 1400/1700 metros y habrá bancos de niebla matutinos y vespertinos en los principales entornos de montaña y zonas de interior del este peninsular.

Con el foco en los archipiélagos, se han vaticinado intervalos nubosos en Baleares con posibles chubascos ocasionales, más probables en Pitiusas, mientras que en Canarias la premisa es de cielos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas.

En cuanto a los termómetros, Aemet ha expuesto que predominarán los ascensos térmicos en la Península, exceptuando en el cuadrante sureste para las máximas y el nordeste para las mínimas, donde se prodigarán los descensos. De este modo, numerosas capitales de provincia rondarán, o en su defecto se aproximarán, a los 15ºC de máximas, mientras que el frío más acusado oscilará alrededor de los 5ºC.

Los aumentos serán más acusados para las temperaturas mínimas, llegando a localmente notables en la meseta Sur y marcando los 8ºC en el caso de Sevilla.

En Baleares, las máximas subirán y las mínimas apenas variarán, en tanto que tampoco se prevén cambios térmicos de calado en Canarias. Por otra parte, se han pronosticado heladas débiles en zonas de montaña, localmente moderadas en las del norte, y pudiendo afectar a puntos del interior de Galicia y de la meseta norte.

El viento soplará de componente este en la Península y Baleares, en general flojo en interior y moderado en el este de la meseta Sur y en litorales, con posibles intervalos fuertes en la zona del Cantábrico. En el archipiélago canario, la previsión es de viento moderado de componente oeste rolando a norte flojo.