Alerta por nieve en las tres provincias de Aragón: Espesores de hasta 10 centímetros este viernes

MADRID/ZARAGOZA 20 Nov.

Nieve, lluvia, viento, oleaje y tormenta activan este viernes avisos en 23 provincias, en una jornada marcada por nevadas en zonas de montaña del norte --área cantábrica, Pirineos, alto Ebro y zonas aledañas-- así como precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el norte de Baleares, que irán acompañadas por tormenta y granizo menudo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En el caso de Aragón, las tres provincias tienen territorios en aviso amarillo: el Pirineo oscense --con espesores de hasta 10 centímetros a partir de los 700 metros--, las Cinco Villas --con hasta 8 centímetros y la cota en 400 metros--, y la Ibérica zaragozana y Albarracín y Jiloca--con 5 centímetros y cota entre los 800 y los 1.000 metros de altitud--. Además, Gúdar y el Maestrazgo estará en alerta por vientos de hasta 80 kilómetros por hora.

En concreto, las provincias con avisos de nivel amarillo por nieve serán Huesca, Teruel, Zaragoza, León, Palencia, Soria, Lleida, Vizcaya y La Rioja (ibérica riojana). Sin embargo, se elevarán al nivel naranja (importante) en Burgos, Guipúzcoa, Álava, Asturias (cordillera y picos de Europa), Cantabria (del Ebro, Liébana, centro y valle de villaverde) y Navarra (vertiente cantábrica, centro y pirineo).

Por su parte, el oleaje pondrá en aviso amarillo a Barcelona, Alicante, Castellón, Valencia, Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), y Murcia (campo de Cartagena y Mazarrón costa), y ascenderá al nivel naranja en Baleares (Menorca), Girona y Tarragona.

Además, la lluvia activará avisos de nivel amarillo en La Palma y Baleares (Mallorca y Menorca). También en este nivel, pero por viento, estarán Teruel, Baleares, Girona, Tarragona y Castellón. Mientras, Baleares (Mallorca y Menorca) tendrá aviso amarillo por tormenta.

La AEMET prevé para este viernes precipitaciones persistentes en el nordeste de La Palma con probables acumulaciones significativas. Al mismo tiempo, habrá probables rachas muy fuertes de componente norte en Baleares, bajo Ebro, sistemas montañosos de la mitad norte y zonas expuestas del litoral mediterráneo.

Además, seguirá la influencia de una masa de aire ártica en la Península y Baleares con cielos cubiertos en el norte peninsular y archipiélago Balear, por lo que se esperan bancos de niebla en montañas del norte peninsular.

Al mismo tiempo, habrá precipitaciones en las islas, área cantábrica, Pirineo, alto Ebro, Ibérica y este meseta norte, que podrá alcanzar de forma débil a otros puntos del tercio norte y entornos montañosos del centro y sureste. En el Cantábrico oriental y norte de Baleares se esperan precipitaciones persistentes y localmente fuertes que irán acompañadas por tormenta, ocasionales en el Cantábrico y con granizo menudo en Baleares en la primera mitad del día.

Tamién se prevé que la nieve llegue a amplias zonas del tercio norte y montañas del centro, pero AEMET no descarta que puda darse también en Mallorca. Además, prevé probables acumulaciones significativas en zonas de montaña del norte, principalmente en el área cantábrica y Pirineos, alto Ebro y zonas aledañas. La cota se estima al rededor de los 800 metros en el oeste y entre los 500 y 700 metros en el resto.

Por su parte, en Canarias se esperan cielos nubosos con precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas y poco probables en el resto. Mientras, en la Palma --principalmente en medianías-- se espera que la lluvia sea más intensa y persistente con probables acumulaciones significativas.

En cuanto a temperaturas, permanecen en descenso y se prevén pocos cambios en Canarias con ligeros ascensos de las mínimas en las islas orientales. A su vez, habrá heladas en gran parte del interior de la Península, excepto en zonas bajas del cuadrante suroeste y del Ebro, que serán moderadas en montañas de la mitad norte y del tercio este y localmente fuertes en Pirineos.

Por último, soplará viento de componente norte en la mayor parte del país, fuerte con rachas muy fuertes en Baleares, bajo Ebro y zonas expuestas del litoral mediterráneo. También se esperan probables rachas muy fuertes en sistemas montañosos de la mitad norte.

Mientras, en el resto del país el viento será moderado en litorales y flojo a moderado en el interior peninsular y en Canarias habrá alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas durante la tarde.