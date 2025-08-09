La alerta roja por peligro de incendios forestales se extiende a casi todo Aragón

Nivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales (NAPIF) para el 9 de agosto de 2025. - INFOAR

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha establecido para este sábado, 9 de agosto, el nivel de alerta rojo por peligro de incendios forestales en 22 zonas de meteoalerta, que abarcan la práctica totalidad de la Comunidad, con excepción de los puntos más altos del Pirineo, la Comarca turolense de Gúdar-Javalambre y parte de la del Maestrazgo, que están en nivel naranja.

En concreto, las 22 zonas que están en nivel rojo son Puertos de Beceite, Bajo Ebro, Forestal, Valle del Ebro Agrícola, Turia, Somontano Sur, Sierras Ibéricas Centrales, Jiloca-Gallocanta, Depresión del Jalón, Muelas del Ebro (Alcubierre, Valmadrid y Zuera), Maestrazgo, Montes Universales, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Rodeno, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Moncayo y Aranda.

En la mayor parte de la Comunidad el principal factor de propagación sería el viento y la topografía y el Gobierno aragonés ha advertido de que la disponibilidad del combustible es muy alta o total en prácticamente toda la comunidad autónoma.

La previsión para los próximos dos días es la de que la gran mayoría del territorio aragonés permanezca en nivel rojo, con excepción de las zonas que están este sábado en nivel naranja, más parte de la Comarca de la Sierra de Albarracín, que podría rebajar su alerta el domingo y el lunes.

El nivel de alerta rojo se establecen siguientes prohibiciones, entre ellas, encender fuego en espacios abiertos y se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos; encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales. También, arrojar o abandonar objetos en combustión.

Asimismo, se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas, con excepción, exclusivamente en este nivel de alerta, de los siguientes casos: el uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas; las labores de cosecha y empacado de cereal.