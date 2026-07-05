Alerta roja por peligro de incendios forestales en gran parte de Aragón para este domingo

Ivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales (NAPIF) 05/7/26. INFOAR - IVEL DE ALERTA DE PELIGRO DE INCENDIOS FORESTALES

ZARAGOZA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para hoy, domingo 5 de julio, Nivel de Alerta Rojo por Peligro de Incendios Forestales en un total de 17 zonas de la Comunidad: Bajo Ebro Forestal, Maestrazgo, Mijares, Muela de Alcubierre, Muela de Valmadrid y Muela de Zuera, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Puertos de Beceite, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Turia y Valle del Ebro Agrícola.

A lo largo del día de hoy se podrían dar incendios de alta intensidad en casi todo el territorio. Los principales factores de propagación serían la topografía y, más localmente por la tarde, también el viento, sin poder descartarse puntualmente la observación de algún comportamiento convectivo. Además, el día de hoy presenta una disponibilidad alta o muy alta en la mayor parte de la Comunidad, principalmente en l mitad norte y el tercio sur de la misma.

Desde el Ejecutivo se recuerda que en el Nivel de Alerta Rojo se establece la prohibición de encender fuego en espacios abiertos y se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos.

Tampoco está permitido encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales.

También arrojar o abandonar objetos en combustión. Asimismo, se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

Además, en los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas.

Como excepciones se establecen en este nivel de alerta el uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas en las condiciones fijadas en la orden AGM/681/2023.