Alertan del "riesgo altísimo" de aludes en el Pirineo con los nuevos espesores y la inestabilidad del manto nivoso

Pista Pilonas en la estación de esquí de Aramón Cerler este sábado 24 de enero. - MARCOS LIMINIANA

ZARAGOZA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón alerta del riesgo altísimo de que se produzcan aludes en todo el Pirineo debido a la gran inestabilidad tras las últimas nevadas y las condiciones meteorológicas.

Ante esta situación, pide máxima prudencia a la población y, de manera especial, a quienes practican actividades en la montaña.

En ese sentido, recuerda que no se debe esquiar fuera de pista ni realizar esquí de montaña, ya que el riesgo de desencadenamiento de aludes es muy elevado, incluso con sobrecargas débiles.

El jefe del servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón, Jorge Crespo, advierte de que estos nuevos espesores de nieve se suman a una situación que define "de alta inestabilidad" que viene caracterizando el manto nivoso desde el inicio del invierno y que, según recuerda, "nos ha generado distintos accidentes, por lo que la recomendación desde el Gobierno de Aragón ahora mismo sería posponer cualquier actividad en alta montaña y la práctica del esquí realizarla únicamente en entornos seguros como son las estaciones de esquí, siguiendo siempre las indicaciones del personal de la estación y evitando en cualquier caso los descensos fuera de pista".

El Gobierno de Aragón recuerda que cualquier imprudencia puede tener consecuencias graves, tanto para las personas afectadas como para los equipos de rescate, por las condiciones extremadamente peligrosas.

Por ello ruega limitar la actividad en zonas de alta montaña y respetar en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Desde esta medianoche se activa el aviso naranja por nevadas en el Pirineo aragonés que pueden dejar hasta 20 centímetros de nieve acumulada en cotas por encima de los 1.200 y 1.300 metros con la posibilidad de que el manto blanco se haga presente ya a partir de los 1.00 metros y 1.200 metros, según ha vanzado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El aviso se prolonga en principio hasta el mediodía del próximo lunes de 26 de enero.

Por ello se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente en carreteras de montaña, y atender a las indicaciones de los servicios de emergencia y tráfico.

Asimismo, se establece aviso de nivel amarillo por fuertes rachas de viento en las siguientes zonas: Albarracín y Jiloca (Teruel) e Ibérica zaragozana (Zaragoza), entre las 12.00 y las 23.59 horas; Gúdar y Javalambre (Teruel), durante toda la jornada, de 00.00 a 23.59 horas.

El Ejecutivo autonómico recomienda evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y conducir con especial precaución, sobre todo en vías secundarias.