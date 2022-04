Aliaga afirma que "no está fallando ningún compromiso político ni de dinero" con las Cuencas Mineras

ZARAGOZA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha afirmado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas que "no está fallando ningún compromiso político de dinero, aunque vamos con un poquito de retraso" en las Cuencas Mineras, añadiendo que "hay pocas comarcas en Aragón que tengan la capacidad de hacer cosas grandes y transformadoras", una de ellas Andorra-Sierra de Arcos. Ha comparecido a petición de Cs.

Aliaga ha indicado que "están confluyendo paquetes importantes de instrumentos de apoyo" para la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, en alusión al Plan Miner y el Plan de Transición Justa.

El titular de Industria ha dicho que en los convenios del Miner 2013-2018 se han gestionado 23 proyectos de infraestructuras municipales, pendientes de ejecución, y hay en marcha 61 millones de euros de inversiones, a lo que se suman varios proyectos empresariales, algunos no para los municipios limítrofes, sino los mineros.

Además, hay convocatorias específicas en el FITE, con una inversión de 15 millones de euros desde 2019 para ayudas a la I+D+i en Ariño y Calanda, entre otras localidades, y otras partidas. También se está tramitando el Nudo Mudéjar.

Tras el cierre de la central térmica, ha comentado, se han puesto en marcha los "compromisos de Andorra", con planes de formación y acuerdos para que los trabajadores de las subcontratas se dedicaran al desmantelamiento.

El Gobierno de Aragón ha trabajado con cuatro proyectos que requieren la declaración de interés autonómico para implantar proyectos de energías renovables, ha apuntado, a lo que se suma otro de industria química en Urrea de Gaén (Teruel).

"La seguridad energética de Aragón está garantizada", ha manifestado el consejero. Respecto a las energías renovables, ha hecho notar que "hace falta la autorización social", recomendando actuar "poco a poco".

"Cuando se cerró en Belchite la Delphi ¿qué plan de transición hubo? ¿y qué plan de transición hay en el Aranda?", se ha preguntado, subrayando que "el empleo lo crean, fundamentalmente, las empresas".

HACER LO POSIBLE

El diputado de Cs Ramiro Domínguez ha señalado que "lo de la central térmica viene de lejos, de Zapatero y Rajoy", cuando "no nos lo creíamos nadie" y "todos" estaban de acuerdo en hacer "todo lo posible" por mantener la actividad energética en Andorra.

"Usted no es el culpable del desastre de la transición justa", ha dicho Domínguez a Aliaga, quien ha mencionado a "sor Teresa Ribera", vicepresidenta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica, quien "ha quedado excomulgada" porque no se han cumplido los plazos que dio para la creación de nuevas empresas energéticas, extendiendo sus críticas al presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, por prometer la creación de cientos de puestos de trabajo, lo que a fecha de hoy no se ha llevado a término.

El parlamentario de Cs ha aseverado que "se dilapidaron" muchos millones de euros en actuaciones que no guardan relación con la transición justa en Andorra, criticando además que la central térmica se ha desmontado "rápidamente". A su juicio "hemos engañado" a la población de la zona porque "vamos a hacer un montón de placas solares en terrenos de cultivo".

Respecto al nudo mudéjar, se ha preguntado si "nos lo creemos o no", en alusión a "los precedentes", como la promesa de una planta de producción de 'pellets', que no se ha abierto. "Estamos comprando electricidad a Marruecos y Francia, y estamos cerrando térmicas", se ha quejado.

La diputada del PSOE Leticia Soria ha aseverado que este es "un gran motivo de preocupación social y política", especialmente en las Cuencas Mineras. Ha apostado por una economía climáticamente "neutra" y "justa", "y es en eso en lo que está el Gobierno de Aragón".

Para el diputado del PP Juan Carlos Gracia Suso el cierre de la central "ha sido la mejor medida para la despoblación" en una comarca que llegó a producir el 40 por ciento del PIB de la provincia de Teruel, mientras el Gobierno de Aragón "se ha dedicado a vender humo" porque en las comarcas mineras "no se ha hecho absolutamente nada".

Desde Podemos, Marta Prades ha afirmado que "la realidad es que la central se está demostrando y no hay nada firme que les garantice el empleo". Ha criticado "las soluciones caducas que nos llevarían a una catástrofe climática", en alusión a Cs.

En representación de CHA, Isabel Lasobras, ha expresado que el cierre de la central térmica "fue anunciado hace mucho tiempo" por la empresa propietaria, "una decisión unilateral e injusta" por parte de Endesa porque "supuso poner en jaque el principal factor de desarrollo de esta comarca y acabar con más de 4.000 empleos directos e indirectos".

La parlamentaria de VOX Marta Fernández ha dicho que la transición justa "ni ha existido ni existe" y que las clases medias están pagando estas políticas con "paro y más impuestos", añadiendo que "todos sabíamos que había un final para el carbón", aunque ha criticado "la urgencia de algunos partidos" por cerrar la térmica de Andorra y ha criticado "la imposición de la Agenda 2030".

La diputada del PAR Esther Peirat ha señalado que el proceso de transición justa "quita el sueño" al Departamento de Industria, indicando que este es "un instrumento prioritario del que depende el empleo de la comarca y de buena parte de la provincia de Teruel". Ha observado que el cierre de la central térmica no se debe a una decisión de Aliaga.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha dicho que "el retraso se convierte no solo en desconfianza, sino también en descrédito" y afectta a "la seguridad y la esperanza en el futuro". Ha defendido la descarbonización de la economía y, a la vez, dar "garantías ciertas" a las comarcas afectadas.