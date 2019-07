Aliaga (PAR) se congratula de que haya una fecha de investidura porque "es hora de tomar decisiones"

Publicado 16/07/2019 18:30:49 CET

ZARAGOZA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, ha considerado que es "bueno" que haya ya fecha para el debate de investidura del socialista Javier Lambán como presidente de la Comunidad autónoma porque "es hora de tomar decisiones".

En declaraciones a Europa Press, Aliaga ha comentado que la fecha elegida, el 30 y 31 de julio, permitirá que haya "menos influencia" de la situación que se está viviendo para la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente de España respecto a "apoyos y bloqueos" por la "distancia" en las fechas, ya que la de Sánchez se ha convocado para los próximos lunes y martes, 22 y 23 de julio.

Además, ha opinado que ha pasado un "tiempo razonable" para permitir que haya una negociación y "es hora de que ya se pueda formar un Gobierno de Aragón porque tenemos un presupuesto prorrogado y un Ejecutivo en funciones y hay decisiones importantes que tiene que tomar el gobierno y demorarlas demasiado no es bueno".

Aliaga ha recordado que su partido ha suscrito un acuerdo con el PSOE con unas líneas programáticas que ha sido apoyado por la bases de ambos partidos y se fundamenta en la "moderación, centralidad y transversalidad".

A partir de ahí, y puesto que los grupos de PSOE y PAR en las Cortes de Aragón se quedan a siete votos de lograr la mayoría absoluta de 34 diputados del total de 67 del Parlamento autonómico, "se necesitan apoyos".

Para la negociación, Podemos, CHA e IU han optado por tener las conversaciones con el candidato a la presidencia y no en una mesa con presencia conjunta de PSOE y PAR. "Me parecen bien, no he puesto ninguna pega para facilitar los acuerdos que permitan ese gobierno de moderación, centralidad y transversalidad", ha apuntado Aliaga.

Ha añadido que el candidato socialista es quien ha de recabar esos apoyos, el del PAR lo tiene, no está presente en la negociación porque ha respetado la petición de esos grupos "para que no haya obstáculo y se pueda acordar", siempre teniendo en cuenta el acuerdo de su partido con el PSOE.

Aliaga ha constatado que los acuerdos "no están cerrados a nadie que se quiera sumar" y ha señalado, sobre la futura configuración del Gobierno, que "tiene que ser el presidente el que lo haga".

INVESTIDURA FALLIDA

Aliaga ha sostenido que en el caso de que la investidura resulte fallida y Lambán no salga elegido presidente, volverá a reunir a la comisión permanente y ejecutiva del Partido Aragonés "y plantearíamos la decisión que tomaría el PAR en su caso".

Ha remarcado, no obstante, que su formación "no quiere que se repitan las elecciones" y su partido no será quien las provoque, sino todo lo contrario, "haría todo lo posible" para que eso no ocurriera porque "hay que buscar el acuerdo para hacer un Gobierno moderado, centrado", ha sintetizado el presidente del PAR.