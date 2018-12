Aliaga (PAR) preside la Comisión parlamentaria de estudio sobre la Térmica de Andorra

Actualizado 28/12/2018 16:03:30 CET

ZARAGOZA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, preside desde este viernes la Comisión de estudio de las Cortes de Aragón sobre la transición energética, centrada en la Central Térmica de Andorra (Teruel) y el diseño de una estrategia alternativa ante el anunciado cierre en 2020. Han apoyado esta propuesta de nombramiento --a iniciativa del PP-- todos los partidos excepto Podemos.

La creación de esta Comisión especial, aprobada por unanimidad en el Pleno del pasado 4 de diciembre, tiene su origen en una iniciativa parlamentaria presentada por la diputada del PP Dolores Serrat a finales del pasado mes de noviembre tras el anuncio de cierre realizado por la empresa Endesa.

La Comisión se ha constituido este viernes y se volverá a reunir el 8 de enero en una sesión en la que fijará el calendario de sesiones, la metodología de trabajo y confeccionará el listado de comparecientes, hasta cuatro por Grupo Parlamentario.

En rueda de prensa, Arturo Aliaga --como otros miembros de la Comisión-- ha llamado la atención sobre la disolución de las Cortes autonómicas el próximo mes de marzo, lo que obliga a acelerar los trabajos, indicando que este órgano temporal debe ser "ágil" porque "urge" que el Parlamento elabore un dictamen "lo más completo posible a la mayor brevedad" y que, ha planteado, debe contar con el mayor consenso posible para ser "útil" al Gobierno regional.

Desde el PP, Dolores Serrat ha expresado que "es fundamental conocer las dificultades y fortalezas de nuestro territorio" para "tener claras las oportunidades y la viabilidad de las medidas que se puedan adoptar", apostando por conseguir "el máximo consenso". Ha destacado la experiencia de Aliaga en esta materia, al haber gestionado varios planes Miner en su etapa de consejero de Industria.

En representación del PSOE, Julia Vicente ha apostado por "amplificar" en sede parlamentaria las peticiones del territorio, que "es quien está marcando el camino a seguir", por lo que ha animado a "aparcar las diferencias". Ha recomendado que comparezcan los alcaldes de los pueblos afectados.

El diputado de Podemos Román Sierra ha advertido de que esta Comisión de estudio no puede "ni perder el tiempo ni intentar lavar la cara de la mala gestión de diferentes Gobiernos", que no han conseguido la reindustrialización, justificando así el rechazo de este partido a designar a Aliaga presidente de la Comisión. Ha pedido un "compromiso claro" de los Gobiernos de España y Aragón y ha emplazado a presionar a Endesa porque "no se puede ir así de un territorio donde ha estado extrayendo riqueza".

Para el portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez, es "urgente" encontrar una solución trabajando en dos líneas: prolongar la actividad de la Térmica y establecer alternativas para el territorio con medidas "válidas, útiles".

El parlamentario de CHA-Grupo Mixto Gregorio Briz ha reconocido que esta es "una batalla difícil", apostando por prolongar la actividad de la Térmica y promover "una transición socioeconómica" para que Andorra pueda "tener un futuro", lo que exige "ser rápidos".

La portavoz de la Agrupación Parlamentaria de IU Aragón, Patricia Luquin, ha considerado que esta Comisión "tenía más lógica la pasada legislatura" porque ahora "el tiempo corre en contra del futuro de las comarcas --mineras-- y de cualquier actuación", añadiendo que "van a tener que hacer en dos años lo que no se ha hecho los últimos 10".