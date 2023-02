Aliaga (PAR) recalca que debe cumplir la sentencia que le obliga a celebrar un nuevo congreso

ZARAGOZA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha aseverado este miércoles que tiene la obligación de cumplir la sentencia judicial que ordena celebrar un nuevo congreso. "Mi responsabilidad va a estar hasta el final bien clara: Voy a cumplir la ley", ha manifestado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Arturo Aliaga ha indicado que no puede "dejar bajo sospecha" al PAR, por lo que debe cumplir la sentencia.

"Hay una serie de personas que están buscando no sé qué, dar una patada hacia adelante, y en este caso me quieren quitar de en medio" para "no cumplir la Ley, retrasar el proceso y dejarlo 'sine die", de lo que "tendrán que dar cuenta".

Aliaga ha comentado que tiene "ilusión" por continuar proyectos como el nudo de Andorra, los planes de la nieve o las inversiones para implantar una fábrica de baterías.

A su juicio "se está cometiendo una torpeza enorme, poner al partido en una situación de estrés para no cumplir una sentencia" y, además, "no se está escuchando al territorio", puesto que "ha habido varias reuniones de alcaldes y concejales que quieren que el partido acometa bajo la normalidad los desafíos de estas elecciones y no se tienen en cuenta".

Aliaga ha pospuesto la convocatoria de la Ejecutiva a la espera de que el juez resuelva los recursos de oposición, lo que puede dar un giro a la situación. "Déjenme cumplir la sentencia, es lo razonable y lo limpio en estos momentos, y si hay un congreso el que quiera que se presente", ha concluido.