Allué (PP) reclama al Gobierno de España "una financiación suficiente" de la educación especial

La diputada del PP Elena Allué. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PP Aragón, Elena Allué, ha exigido este jueves al Gobierno de España "una financiación suficiente" de la educación especial. Ha presentado una proposición no de ley, que defenderá en las Cortes de Aragón, en defensa de las familias aragonesas y del derecho a elegir el modelo de educación adecuado para cada alumno.

En rueda de prensa, Allué ha dejado claro que "la mejor inclusión no se impone desde un despacho ni desde una ideología única", reivindicando que se dote a este área de los recursos "adecuados" y que se respete la decisión de las familias, en beneficio de "un modelo plural, justo y basado en la libertad frente a quienes pretenden uniformizar el sistema de educación especial".

"La inclusión real respeta la diversidad de modelos y la libertad de elección", ha proclamado la diputada del PP, recordando que hay dos modelos de educación especial "y las familias eligen libremente cuál es la mejor". Ha dicho que los centros de educación especial son "herramientas imprescindibles" para alumnos con necesidades especiales y complejas y ha advertido de que "eliminar opciones es limitar derechos".

A su juicio, la LOMLOE "trae incertidumbre" porque "plantea un horizonte de cierre de estos centros en diez años y transmite el mensaje equivocado de que hay un único modelo válido". "No vamos a permitir que se desmantelen estos centros ni que se arrincone a quienes más los necesitan".

Elena Allué ha aseverado que "Aragón está avanzando en educación especial frente a etapas anteriores, con denuncias en los tribunales", apuntando que se ha duplicado la partida presupuestaria de seis a doce millones de euros y trabajan en este sector 736 auxiliares y 116 sanitarios. Se han abierto 12 nuevas aulas de educación especial.

"Cuando hay voluntad política la inclusión se construye con recursos, no con discursos", ha continuado la diputada del PP, quien ha pedido más financiación del Gobierno de España y cambios normativos porque "sin recursos no hay inclusión, solo hay buenas palabras".

CONCERTACIÓN DEL BACHILLERATO

En otro orden de cosas, Elena Allué ha defendido la concertación del Bachillerato a partir del próximo curso, haciendo notar que esta es una de las medidas recogidas en el programa electoral del PP.

Ha manifestado que con esta medida "se amplían las opciones" y la capacidad de elección de las familias, apuntando que en Zaragoza el 43% de las familias matriculan a sus hijos en la red concertada, y ha defendido el sistema mixto de la red sostenida con fondos públicos, rechazando "el cinismo" del PSOE, que décadas atrás puso en marcha los conciertos.