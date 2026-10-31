AlmaATADES Cerámica elabora los trofeos de la carrera Ambar Hibervida

AlmaATADES Cerámica, nacido en 2019, realiza piezas de trofeos encargados bajo pedido y a medida. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carrera Ambar Hibervida La Cartuja-Movera-Camino Natural La Alfranca 2026, que se celebrará el domingo 15 de noviembre, contará un año más con una colaboración muy especial: la del taller ocupacional AlmaATADES Cerámica, encargado de elaborar los singulares trofeos que recibirán los ganadores.

Responsables de la organización han visitado este centro junto alcalde de La Cartuja, José María Lasaosa; la alcaldesa de Movera, Esperanza Calvano; el director técnico de Fartleck Sport, Víctor Conchillo; el presidente del Club Deportivo los Galachos, Juan Diego Díaz-Maroto y los representantes de las empresas patrocinadoras Trox, Adiego, Arvensis Agro y Ringo Válvulas.

Por parte de ATADES ha asistido su gerente Félix Arrizabalaga y Teresa Escamez y Laura Larriba de la Junta de Gobierno, además de la directora del Centro Ocupacional y Residencial Santo Ángel, María Urroz; y el coordinador de los talleres ocupacionales, Raúl Morales. Durante la visita, cada participante del taller ha recibido una bolsa del corredor.

AlmaATADES Cerámica, nacido en 2019, realiza piezas de trofeos encargados bajo pedido y a medida. Además de trofeos, el taller elabora durante todo el año vajillas hechas a mano, con diseños únicos y originales con una estética asimétrica, de composición irregular, realizados con productos aptos y no tóxicos para cerámica utilitaria. En el taller participan 32 personas con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional y Residencial Santo Ángel de ATADES.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

La prueba tendrá lugar el domingo 15 de noviembre con tres recorridos de 6, 11 y 21 kilómetros, y también una andada popular de 6 kilómetros. Las inscripciones se pueden formalizar a través de la página web www.carrerahibervida.com donde también está disponible el reglamento oficial de la carrera.

Más de 25 entidades colaboran para hacer posible la celebración de esta carrera popular, que tiene como objetivo la puesta en valor el entorno natural a orillas del río Ebro, muy próximo a la capital y, a la vez, fomentar la actividad deportiva junto con los hábitos saludables.

La jornada estará acompañada de una completa programación de actividades para toda la familia con el objetivo de facilitar la conciliación familiar.

La organización ofrece servicio de guardería de 0 a 14 años, actividades para infancia y adolescencia, aparcamiento, servicio de duchas, bocata de longaniza, bolsa del corredor, camiseta técnica, avituallamientos, animación* Todo ello, gracias al trabajo de más de 120 personas voluntarias, incluida la colaboración de Protección Civil, que ha hecho posible que esta carrera popular haya llegado a su décima edición.