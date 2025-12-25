El almez del Parque Bruil de Zaragoza logra el tercer puesto en el concurso 'Árbol del Año 2026'

Archivo - Ejemplar de almez ubicado en el Parque Bruil de Zaragoza. - PARQUE BRUIL - Archivo

ZARAGOZA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El almez del Parque Bruil (Zaragoza) ha obtenido el tercer puesto, con 1799 votos, en el concurso 'Árbol del Año 2026'. El ganador ha sido 'El Tilo y la Tila' del Patio de las Escuelas (El Arenal-Ávila), con 6910 votos, seguido por el Eucalipto Rojo de Paiporta (Valencia), con 6167 votos.

El pasado 22 de diciembre se publicaron en la web oficial 'https://www.xn--arbolybosquedelao-uxb.es/' los resultados del concurso español árbol y bosque del año. Esta iniciativa corresponde a la ONG Bosques sin Fronteras.

Los vecinos y vecinas del Barrio de la Magdalena y Tenerías, que tuvieron la iniciativa de presentar el litonero casi centenario al citado concurso, están "muy satisfechos" con este resultado, ya que el hecho de ser el almez uno de los candidatos seleccionados ha permitido que este árbol, tan querido y símbolo de un éxito colectivo, haya ocupado su espacio merecido en la prensa y redes sociales durante los meses de noviembre y diciembre, han indicado en una nota de prensa.

Asimismo, ha motivad alguna charla en el instituto y centro social de mayores del barrio sobre la importancia del Parque Bruil como refugio climático de esta parte de la ciudad, además de para organizar el pasado 14 de diciembre un homenaje al almez y a otros árboles del parque con música y danzas del mundo, reivindicando una vez más la necesidad de proteger y mantener los espacios arbolados urbanos para que nos salven de veranos cada vez más calurosos.

El concurso español ha finalizado y los vecinos "queremos agradecer el apoyo de todas las asociaciones culturales, ecologistas, educativas y vecinales que no han dudado en apoyar esta candidatura , así como a todas las personas que votaron por el almez".

Del mismo modo, han querido felicitar al árbol ganador, que será el representante español en el concurso europeo 'Tree of the year'. En cuanto a la actividad vecinal con respecto al Parque Bruil y su arbolado no finaliza aquí, siendo ahora el principal objetivo para el 2026 que el Ayuntamiento de Zaragoza abra este espacio lo antes posible para que siga siendo el corazón y pulmón del barrio y de sus gentes, un espacio abierto y sin barreras y que vuelva a ser, en definitiva, el "parque del barrio".