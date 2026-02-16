Alós dice que Azcón es "el ganador" y que "solo hay una alternativa de gobierno, el PP"

El presidente del Gobierno de Aragón y presidente del PP regional, Jorge Azcón, preside la Junta Directiva Autonómica tras las elecciones del 8F. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha afirmado este lunes, antes de la reunión de la Junta Directiva Autonómica, que este es "el partido ganador" de las elecciones del 8 de febrero y que "solo hay una alternativa de gobierno de cara al futuro", la del Partido Popular.

En declaraciones a los medios de comunicación, Alós ha apuntado que la candidatura de Jorge Azcón ha obtenido ocho diputados de diferencia respecto al segundo más votado, con 26 escaños para el PP y 18 para el PSOE, 12 respecto de Vox, que consiguió 14 diputados.

Son 10 puntos de diferencia respecto al Partido Socialista, "que ha recibido el peor resultado de su historia, a pesar de tener a Podemos hundido en Aragón", lo que "nos deja un mensaje muy claro: Solo hay una alternativa de gobierno de cara al futuro, que es el Gobierno liderado por el Partido Popular".

La Junta Directiva Autonómica ha servido para dar "el aval" a Azcón y su equipo negociador "para que alcancen un acuerdo con Vox" para establecer "un Gobierno estable, que pueda conseguir un presupuesto, lo que necesita en estos momentos Aragón" y que perdure toda la legislatura.

28 A 26 ESCAÑOS

Sobre el retroceso de dos escaños, de 28 a 26, en relación a las elecciones de 2023, la secretaria general ha considerado que "hay un cabrero generalizado en la sociedad, fundamentalmente contra el Gobierno del PSOE, de Pedro Sánchez, que con sus políticas lo que hace es tener a la sociedad tensionada, polarizada, y eso genera los efectos que hemos visto".

En todo caso "los aragoneses han dejado un mensaje nítido, que solo hay una alternativa en Aragón en estos momentos, que es la liderada por el presidente Jorge Azcón" y el PP "ha tomado buena nota para alcanzar los acuerdos necesarios para garantizar lo que los aragoneses nos han pedido, que es liderar ese Gobierno estable y conseguir un presupuesto para Aragón".

Ha aseverado que "ha habido contactos preliminares" con Vox, pero "todavía no ha empezado una negociación como tal", insistiendo en que en el ámbito de la negociación se encuentran el cumplimiento de la legalidad, que se negocia sobre competencias autonómicas y "buscar el mínimo común".

"Está claro que hay diferencias entre los partidos, pero también es cierto que hay cuestiones que nos unen, que podamos compartir, y los aragoneses lo que han dicho es 'pónganse ustedes de acuerdo en aquello que tienen en común'", ha apuntado la secretaria general del PP Aragón.

Ana Alós ha dejado claro que "no hay plazos", sino los marcados por la legislación y por "la propia dinámica del proceso" y que trabajarán "de forma discreta, con sentido común" para "llegar a un acuerdo eficaz y efectivo".

Ha hecho notar que Azcón adelantó las elecciones "por coherencia, porque no se alcanzó un acuerdo presupuestario que posibilitara avanzar después de dos años", añadiendo que "si se le está exigiendo al Gobierno de Sánchez que convoque elecciones --por no tener aprobados los presupuestos-- lo que no era coherente era seguir por segundo año en un Gobierno donde no había presupuestos".

Por último, Alós ha recalcado que todos los acuerdos irán orientados a "la estabilidad, pensando en los aragoneses y con unos presupuestos", insistiendo en que por este motivo se convocaron elecciones.