Alós (PP) dice que Alegría (PSOE) no asume su responsabilidad por el concejal "de ideología nazi" de La Zaida

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha afirmado este lunes que la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría "ni dice la verdad ni asume la responsabilidad de su cargo", en alusión al concejal "de ideología nazi" del PSOE de La Zaida (Zaragoza), el pueblo de la dirigente socialista.

En rueda de prensa, Alós ha señalado que han pasado 24 horas desde que se ha hecho público que un concejal del PSOE de La Zaida "defendía en sus redes sociales una ideología nazi con ataques a la democracia y los inmigrantes", pero Alegría "no ha exigido a ese concejal su renuncia al cargo", de forma que al "comportamiento irresponsable" su suma "la negativa de Alegría a sacar de las instituciones a un concejal partidario de la ideología nazi".

"Si tan próxima dice estar a la realidad de los municipios ¿cómo no sabía que en su pueblo un concejal del PSOE defiende a los nazis?", se ha preguntado Alós, para quien esta situación "es insostenible e increíble".

Además, "no es la primera vez que sabía lo que pasaba", mencionando el caso del alcalde de Aguarón (Zaragoza), Lucio Cucalón, el Parador de Teruel y el caso del exministro José Luis Ábalos, que "tapó" y en el caso de Paco Salazar "no solo lo tapó, sino que fue a comer con él mientras se iniciaba una caza de brujas en La Moncloa" contra las denunciantes.

A juicio de Ana Alós, "además de demostrar que de cercana nada, --Pilar Alegría-- demuestra que está incapacitada para gobernar Aragón" al incurrir en "una hipocresía absoluta". Ha añadido que "ni la limpieza, ni el respeto ni el feminismo los demuestra con hechos y deja claro que de resolver problemas nada: Lo único que le interesa es que no le salpique, pero le salpica de lleno".

La secretaria general de los populares aragoneses ha concluido exigiendo a Alegría que asuma su responsabilidad y que en caso contrario "demuestra que no es capaz de poner orden en su partido e incapaz de gestionar las necesidades de los aragoneses".