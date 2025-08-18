Alrededor de 20 hectáreas afectadas en el incendio forestal entre Aragüés del Puerto y Hecho (Huesca)

Incendio forestal entre Aragüés del Puerto y el Valle de Hecho (Huesca). - INFOAR

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo de lucha contra incendios forestales 'INFOAR' del Gobierno de Aragón trabaja en sofocar un fuego declarado esta pasada medianoche entre los términos municipales de Aragüés del Puerto y Valle de Hecho (Huesca), en la zona de las peñas de Larraz. Hasta el momento, ha afectado a una superficie de alrededor de 20 hectáreas de erizón y pinar.

Se han desplazado 2 helicópteros de transporte y extinción con sus 2 brigadas helitransportadas, 4 brigadas terrestres y dos autobombas.

La causa más probable es un rayo. El incendio se ha originado en una zona escarpada con mal acceso y la vegetación afectada es erizón y pinar.