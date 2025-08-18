Dos brigadas terrestres, dos autobombas y dos APN siguen esta noche combatiendo el fuego en Aragüés del Puerto

ARAGÜÉS DEL PUERTO (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

El dispositivo de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón 'INFOAR' ha informado de que esta noche permanecerán en la zona del incendio entre Aragüés del Puerto y el Valle de Hecho (Huesca), en labores de vigilancia y remate, dos brigadas terrestres, dos autobombas y un Agente para la Protección de la Naturaleza (APN).

El operativo de lucha contra incendios forestales 'INFOAR' del Gobierno de Aragón trabaja en sofocar un fuego declarado esta pasada medianoche entre los términos municipales de Aragüés del Puerto y Valle de Hecho (Huesca), en la zona de las peñas de Larraz. Hasta el momento, ha afectado a una superficie de alrededor de 20 hectáreas de erizón y pinar.

La causa más probable es un rayo. El incendio se ha originado en una zona escarpada con mal acceso y la vegetación afectada es erizón y pinar.