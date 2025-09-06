Los alumnos de Derecho de la Universidad San Jorge podrán hacer prácticas en los juzgados aragoneses

Edificio de juzgados en la Ciudad de la Justicia.
Europa Press Aragón
Publicado: sábado, 6 septiembre 2025 17:45

ZARAGOZA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes del grado en Derecho de la Universidad San Jorge de Zaragoza podrán realizar sus prácticas en los tribunales y juzgados de la Comunidad gracias al convenio firmado por el Gobierno de Aragón con la propia universidad, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El objetivo es reforzar la formación de los estudiantes y futuros profesionales de la Administración de Justicia. Las prácticas externas se establecen en las modalidades de prácticas curriculares, obligatorias en la titulación del alumno, y el de prácticas extracurriculares, de carácter voluntario.

Podrán realizar prácticas los alumnos matriculados en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o máster impartidos la Universidad de San Jorge, en titulaciones relacionadas con profesiones de la Administración de Justicia, en los juzgados y tribunales de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas será el encargado de nombrar a quien ejercerá la tutoría, que podrá recaer en el juez, magistrado o letrado. Por su parte, la Universidad San Jorge se compromete a prestar su colaboración mediante la cesión de aulas, en su caso.

El acuerdo se suma al firmado en 2021 por el que se habilitó a los alumnos de Derecho de la USJ a realizar prácticas en el Justiciazgo.

