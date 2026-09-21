Alumnos senior de toda España participan en un congreso en Zaragoza sobre la cultura como catalizador de inquietudes

Presentación del XXIV Congreso Internacional del Alumnado de los Programas Universitario de Mayores - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 alumnos de forma presencial, a los que se sumarán los participantes on line, asistirán al XXIV Congreso Internacional del Alumnado de los Programas Universitario de Mayores, que entre los días 23 y 25 de septiembre se darán cita en Zaragoza con el lema 'La cultura, catalizador de las inquietudes de los senior'

El evento está organizado por la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos (CAUMAS) y en esta ocasión colabora de forma especial la Asociación de Estudiantes Senior de la Universidad San Jorge AES-USJ, el Rectorado de esta institución académica, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández; la presidenta de Caumas y de la Asociación de Estudiantes Senior de la USJ, Inmaculada Fornoza; y el vicepresidente de AES-USJ, Rodrigo Alonso, han presentado este congreso que tiene como objetivo la integración de los senior en la sociedad digital, compartir experiencias y buenas prácticas y generar espacios de diálogo para el aprendizaje colectivo y hacer frente al aislamiento y la soledad.

Sara Fernández ha explicado que el aprendizaje permanente es "imprescindible en la sociedad de hoy en día" en la que los estudiantes senior tiene inquietudes diferentes a las de hace unos años y "ganas de aportar y seguir formando parte de la sociedad activa porque es fundamental para la formación senior y del reto de la sociedad"

Así, este congreso aborda los grandes retos tecnológicos y la forma de afrontar el aprendizaje bajo el contexto de la cultura entendida no solo como entretenimiento, sino que ""se reconoce su papel para crear una sociedad, ayudar al desarrollo de la persona y ser una herramienta transmisora de conocimientos".

La presidenta de CAUMAS, Inmaculada Fornoza, ha aseverado que los senior tienen inquietudes de innovar y aportar y por ello el congreso tendrá actividades orientadas en el envejecimiento activo, la cultura y el aprendizaje a lo largo de la vida.

BOSQUE SENIOR

Además, se quiere que sea sostenible respecto a la huella de carbono y por ello se regalarán árboles al ayuntamiento para el Bosque de los Zaragozanos. Así, se ha solicitado a la USJ hacer el primer bosque senior en España que es un "acto de generosidad para las siguientes generaciones", ha recalcado Fornoza.

Cada una de las 30 asociaciones participantes provenientes de toda España traerá su árbol autóctono, como el pino canario, para integrarse en ese bosque senior.

Otra novedad que ha contado Fornoza es que será un congreso accesible, a petición de la ONCE, y también los asistentes tendrán una recepción del Ayuntamiento de Zaragoza.

Inmaculada Fornoza ha abundado en la idea de que el congreso busca destacar el interés por la cultura en las personas senior y lo que representa Zaragoza para la cultura.

También, ha indicado que es intergeneracional en el sentido de que los estudiantes de arquitectura han diseñado el cartel creativo "sin uso de la IA". El profesor de grado les lanzó la idea para hacer un estudio de los mayores y de CAUMAS y el colofón ha sido el concurso del cartel al que han concurrido 9 proyectos y se ha elegido el ganador que representa un camino de conocimiento con la Basílica del Pilar de fondo.

Precisamente, para abordar esta relación habrá una mesa de trabajo en la que las asociaciones explicarán proyectos intergeneracionales en los que trabajan estudiantes senior con los estudiantes de grado y que "tienen un éxito tremendo especialmente por parte de los jóvenes", ha reconocido.

INTERGENERACIONAL

Otra novedad es la mesa de buenas prácticas en la que las asociaciones explicarán su proyecto de estudiantes senior con cada universidad. En la USJ hay unos 700 alumnos senior y en la UZ, que denominan Universidad de la Experiencia pasan de los 2.000, lo que revela la inquietud por seguir formándose después de la jubilación, ha expuesto Rodrigo Alonso.

CAUMAS están dentro del Observatorio Europeo de Universidades Senior que busca ampliar el conocimiento y las formas de gestionar estos programas de mayores y dentro de su afán expansionista ha establecido contacto con México y Argentina, además Brasil o El Salvador que tienen interés en implantar estos programas.

"Los senior no somos pasado, sino presente y futuro y queremos dejar constancia de que aprender es una pasión; además de que el conocimiento nos lleva a tener sociedades más justas y humanas, con más pausa y no tanta prisa. Porque la experiencia da la pausa del conocimiento", ha expuesto Rodrigo Alonso.

Este programa empieza hace siete años y hace cinco 5 se forma la asociación de estudiantes senior de la USJ, que es muy joven, pero "muy animosa" en la organización de este congreso que reunirá a 30 asociaciones de toda España para "participar, compartir y aprender".

Dentro de las anécdotas de estas asociaciones de estudiantes senior, Inmaculada Fornoza ha contado que la de Granada ha creado una tuna senior, con "gran ambiente en la universidad" a lo que se unen numerosas actividades deportivas.

Entre los integrantes hay profesionales de todo tipo, como médicos, abogados, militares, enfermeros o profesores porque hay muchos jubilados del 'baby boom' y los que en su día no se pudieron formar luego se han convertido en profesionales.

Para ser estudiante senior se exige haber cumplido los 50 años en unas universidades y los 55 en otras. En CAUMAS los hay de 55, 65, hasta 98 años que tiene el más longevo, ha dicho Inmaculada Fornoza. Por su parte, Rodrigo Alonso ha señalado que en algunos casos los profesores "se enfrentan a alumnos que tienen más experiencia y conocimiento y que, además, hacen preguntas".