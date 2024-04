Azcón reivindica para Teruel mejores comunicaciones y aprovechar "la revolución energética"

El presidente celebra San Jorge en Teruel y entrega la medalla al mérito social 2024 al Real Automóvil Club Circuito Guadalope



TERUEL, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reivindicado este lunes, para la provincia de Teruel, la mejora de las comunicaciones por tren y carretera, así como aprovechar "la revolución tecnológica y energética"

Ha afirmado que "Teruel es una provincia con un potencial incontestable, que solo precisa que las administraciones estemos a la altura y le brindemos el apoyo y la confianza que merece", añadiendo que "el Gobierno de Aragón se va a dejar la piel para que Teruel pueda seguir desplegando todo el talento y la capacidad que atesora".

Azcón, en la celebración del Día de Aragón en los jardines de la Fundación Amantes, ha manifestado que "Teruel es un ejemplo magnífico de lo que somos capaces de hacer los aragoneses con un poco de respaldo", mencionando Motorland, Dinópolis, el FITE y el aeropuerto.

Ha urgido a elevar al 20 por ciento las ayudas al funcionamiento empresarial "en lugar del exiguo uno por ciento que se aplica en la actualidad".

Además, ha esgrimido que "no es justificable que tarden décadas y décadas en hacerse realidad proyectos como la A-40, la A-68 o la A-25, que los turolenses y su desarrollo socioeconómico necesitan que sea autovía y no una carretera de tres carriles, por no hablar de la necesidad imperiosa de dotar a la provincia de un ferrocarril de altas prestaciones para pasajeros y mercancías dentro del corredor Cantábrico-Mediterráneo".

"No toleraré nunca que se tilde de quejicas a los turolenses --ni a ningún otro aragonés-- por reclamar las ayudas y el apoyo que merecen y que han demostrado aprovechar con talento y capacidad para ganarse esforzadamente las oportunidades que tantas veces se les fueron negadas en el pasado".

Ha comentado que los Fondos de Transición Justa supondrán una inversión de 88 millones de euros en las empresas e instituciones de la provincia.

"No podemos ser solamente un territorio productor y exportador de energía sostenible", sino que "en Aragón tenemos capacidad de sobras para utilizar esa energía en la transformación y el fortalecimiento de nuestra economía".

Azcón ha enfatizado que "las energías renovables no solo tienen que ver con el cuidado del medio ambiente", sino también con "la capacidad de un territorio para ser autosuficiente y, sobre todo, capaz de sostener una industria poderosa y transformadora, siempre desde el orden y el respeto al medioambiente".

"En Aragón hemos decidido ser protagonistas de la revolución energética y la revolución tecnológica, y a ello vamos a dedicar nuestro empeño con determinación".

DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

El presidente ha recordado el origen de la festividad de San Jorge, fijada por las Cortes de Aragón en Calatayud en 1461, cuando "la Corona de Aragón ya era una monarquía que entraba en la Edad Moderna con siglos de historia y tradición a sus espaldas".

"Nuestros antepasados nos erigieron desde la grandeza, defendiendo una manera particular de ser, pero participando en un proyecto mayor, en una idea llamada España que fue desarrollándose como Nación y Estado, con aciertos y errores, hasta nuestros días".

La Constitución de 1978 inició "un camino de no retorno en una transición modélica y admirada internacionalmente" y constituye "el mejor legado posible para nuestros hijos", ha querido dejar claro.

Ha elogiado al primer presidente de la Diputación General de Aragón en la preautonomía, Juan Antonio Bolea, "gracias a cuyo trabajo disfrutamos del Aragón moderno y avanzado dentro de la España de las Autonomías".

"En un contexto de ataque al cimiento constitucional de la nación española, a sus valores de unidad, igualdad y solidaridad, la Comunidad Autónoma de Aragón se posiciona una vez más, con firmeza y sin fisuras, al lado de quienes creen en la fortaleza de las oportunidades que ofrece un país unido en la diversidad".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha aseverado que "la democracia que nos dimos solo puede alimentarse desde el ejercicio de una libertad sin apellidos, con los únicos contrapesos de la responsabilidad, el compromiso y la coherencia en el presente con los caminos recorridos en el pasado".

Ha proclamado que "libertad es disponer del derecho individual a definirse, a tomar decisiones, a crecer, pero también es cumplir la ley que define esa libertad y la garantiza".

"Romper los acuerdos fundamentales que emanan de la democracia y de la libertad puede parecer transgresión, pero no lo es", sino que "constituye simple y estéril destrucción porque es en esa ruptura cuando aparecen las desigualdades que quiebran el sustrato básico de la convivencia, el entendimiento y el progreso".

"El pasado debe estudiarse para ensalzar figuras visionarias, las que hacen avanzar a la sociedad, como lo fueron los turolenses Mariano Nifo, Luis Buñuel, Elvira de Hidalgo, Segundo de Chomón o Manuel Pertegaz".

Ha dicho que "quienes han cometido delitos en el presente deben responder ante ellos y pasar a la historia como lo que son: personas que pretendieron disponer y romper sin remedio la voluntad y la convivencia pacífica de los españoles", agregando que "intentar romper la unidad de convivencia que supone la Constitución ha sido un delito consumado que nos ha llevado a un momento de inestabilidad política e institucional sin precedentes" y "eso debe pasar a la historia como el acto irresponsable, ilegal e inmoral que es, y de ninguna otra manera".

También ha enfatizado que "Aragón y España deben ser lo que han decidido ser, y no aquello en lo que unos cuantos pretenden convertirnos yendo contra la historia, las leyes, la convivencia y el sentido común" y que "nadie tiene derecho a arrebatarnos la nación y la democracia que tanto esfuerzo nos ha costado impulsar".

"Queremos ser como el resto de los españoles: singularmente iguales" porque "los aragoneses nos sentimos seducidos por la nación en cuya constitución hemos participado de forma decisiva".

Se ha dirigido a "quienes tratan de manchar el hogar común de todos" para exigirles "que dejen de manosear irresponsablemente nuestro futuro", recalcando que "sus intereses personales no se corresponden ni con los de los aragoneses ni con los del conjunto de los españoles".

MEDALLA AL MÉRITO SOCIAL

Azcón ha entregado la medalla al mérito social al presidente del Real Automóvil Club Circuito Guadalope, Jesús Vaquero, y ha señalado que "durante toda su trayectoria, el Real Automóvil Club Circuito Guadalope ha sido capaz de asentar el prestigio y la posición de Aragón, y en especial del Bajo Aragón, en un ámbito tan vibrante como el del motor".

"Sin duda, esa labor fue fundamental en el germen del circuito de Motorland, cuyo impacto económico en el territorio no admite ningún género de dudas".

"El hecho de que hoy Alcañiz sea conocido en todo el mundo y acoja pruebas como el Mundial de Moto GP, cuya continuidad está confirmada durante los próximos tres años, ha sido gracias al trabajo de tantas décadas por parte de entidades como el Real Automóvil Club Circuito Guadalope".

El presidente del Club Circuito Guadalope, Jesús Vaquero, ha señalado que la medalla al mérito social no solo es un reconocimiento a la práctica deportiva del automovilismo, sino también al trabajo social que ha permitido, décadas después del inicio de la competición automovilística en el Bajo Aragón, que comenzó en 1965, poner en marcha Motorland.

Al acto han asistido el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco; la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández; y el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, así como otras autoridades de la provincia.