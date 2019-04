La presidenta de las Cortes apela a la sensatez y al diálogo porque "los acuerdos hacen grande a la democracia"

Actualizado 23/04/2019 16:16:10 CET

La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, ha apelado a "la sensatez, el diálogo y la mesura" como respuesta "ante el frentismo y las amenazas a la convivencia" porque "en un momento de máxima polarización, los acuerdos hacen grande a la democracia" y el Parlamento "representa mejor que nadie el diálogo ya que su seña de identidad no es otra que la necesidad de pactar todas las decisiones".

Así lo ha señalado durante el discurso que ha pronunciado en la celebración del Día de Aragón, en el Palacio de la Aljafería, en un acto en el que se ha entregado la Medalla de las Cortes a la cineasta Paula Ortiz, así como, por parte del Ejecutivo autonómico, el Premio Aragón 2019 al fiscal Javier Zaragoza y la Medalla al Mérito Cultural de la Comunidad, al artista Joaquín Carbonell.

Violeta Barba ha defendido el diálogo como "la herramienta más potente y transformadora de la política" y "cuando más nos alejemos de estos valores, más alas daremos a movimientos extremistas, que no buscan un Aragón más justo y solidario; movimientos que se alimentan del miedo y de la falta de esperanza, y que caminan de la mano de las desigualdades".

La presidenta de las Cortes de Aragón ha remarcado que el futuro "nunca se edificó dividiendo voluntades y los muchos retos a los que hemos de enfrentarnos solo se podrán abordar si recuperamos el valor de la palabra como forma democrática y aceptamos que existen voces y opiniones distintas, pero aspiraciones comunes".

En este contexto, ha asegurado que el Parlamento aragonés siempre ha sido "escenario de diálogo, pero en esta novena legislatura, más que nunca", trabajando día a día en "el Parlamento más plural de nuestra historia" para que "las diferencias razonables no se convirtieran en muros insalvables" y se han logrado llevar adelante más de 50 leyes y más de 10.000 propuestas de control e impulso al Gobierno.

Ha mencionado algunas de esas normas, como la de igualdad entre hombres y mujeres, de pobreza energética, de memoria histórica, de violencia machista, para el apoyo a autónomos y emprendedores, así como a las personas con discapacidad, además de alcanzar pactos en infancia, ciencia y educación, y con hasta 13 procedimientos legislativos que han recibido más de 200 enmiendas ciudadanas, además de que la sociedad civil ha impulsado una docena de iniciativas.

La presidenta de las Cortes también ha opinado que en estos años se ha logrado abrir y modernizar a la institución, "renovando sus normas y esquemas de funcionamiento".

DESIGUALDAD CRECIENTE

Violeta Barba ha comentado que todavía hay que trabajar para "conquistar" la igualdad, la justicia social y dar seguridad porque "no concibo la política si no es para generar igualdad" y para eso ha abogado por luchar contra el desempleo, los sueldos "de miseria" y las distintas brechas sociales ya que "la desigualdad creciente es hoy el mayor de nuestros males".

Ha agregado que las desigualdades, "ya sean sociales, económicas, territoriales, restan oportunidades, crean malestar y frustración y pueden incluso debilitar la legitimidad de nuestro sistema democrático".

La presidenta del Parlamento ha desgranado algunas de estas desigualdades, como el hecho de que uno de cada cuatro niños la sufra y que "la pobreza de los padres, consecuencia directa de la precarización del empleo, sea la pobreza de sus hijos" lo que supone que se haya roto el "ascensor social".

En este sentido, ha comentado que solo el 60 por ciento de los trabajos en Aragón son estables y el recorte de los sueldos se ha concentrado precisamente en los más bajos, para apuntar que "el futuro y dignidad de los trabajadores es el futuro y dignidad de las pensiones del mañana". Por eso, ha dicho, "urge profundizar en la mejora del salario mínimo y de la protección social".

Otra desigualdad a la que se ha referido Barba es la de las mujeres, un ámbito en el que "avanzamos, pero a un ritmo tan desesperadamente lento que sigue cobrándose vidas" y ha apelado a un "gran cambio cultural", al tiempo que ha rechazado la "ola de odio y retroceso" que está sufriendo el movimiento feminista, que se ha de combatir "con políticas sociales, familiares, de empleo y conciliación con clara perspectiva de género".

DESIGUALDAD TERRITORIAL

La injusticia y la desigualdad "también son territoriales" y en Aragón los problemas de desequilibrios internos "siguen agravándose, sin que encontremos soluciones a la altura del enorme reto al que nos enfrentamos", como "bien saben" en Teruel, en las cuencas mineras, o en el Campo de Daroca y en la montaña, ha glosado la presidenta de las Cortes.

Violeta Barba ha estimado que la cohesión "que anhelamos pasa por una mejor distribución de la riqueza, el empleo y el desarrollo a todas las escalas" y para eso "necesitamos ambición y no retraimiento, inversión y no ahorro, solidaridad y no recortes". Ha remarcado que "frente a los discursos facilones, necesitamos una política fiscal justa y redistributiva, una financiación acorde a nuestras peculiaridades".

A su entender, la despoblación es "un peligro para todos los territorios" no solo para las zonas que la padecen y hay que dar voz a sus gentes. "Hagámosles sujetos activos en la resolución de los problemas a través de una gestión participativa" que apueste por sectores estratégicos, ha propuesto Barba.

Asimismo, ha defendido una política "intencionadamente redistributiva, que escape de los tradicionales centralismos y vaya más allá de los retos inmediatos", que cuente con una perspectiva de género porque "las mujeres asentamos población y multiplicamos efectos".

Barba ha considerado "urgente" actuar para que no desaparezcan los pueblos, sus habitantes y el patrimonio inmaterial que poseen y ha planteado como un instrumento la ley de desarrollo rural sostenible, "que lleva más de diez años abandonada".

NUEVO CONTRATO SOCIAL

La presidenta de las Cortes de Aragón también ha reivindicado un nuevo contrato social en la búsqueda de la igualdad para construir "un Aragón mejor", que ha de contar con sus gentes, atender a sus mayores, sus jóvenes, para que nadie tenga que abandonar su tierra por falta de oportunidades, que cuide el medio ambiental y el medio rural, así como a las mujeres y la diversidad.

Igualmente, ha remarcado el valor de la cultura "que representa la manera que tenemos como sociedad de interpretar lo que nos sucede, lo que sentimos, lo que pensamos" y que es "nuestra mejor carta de presentación ante los demás".

Violeta Barba se ha referido a la directora de cine Paula Ortiz, que ha recibido la Medalla de las Cortes de Aragón en este día de la Comunidad, que aúna talento joven y femenino en un territorio que "ha sido históricamente tierra de cine" y a quien el Parlamento quiere agradecerle su contribución a la creación audiovisual, "que también es una manera de hacer país y de contarlo al mundo".

La presidenta del Parlamento regional ha felicitado también al fiscal Javier Zaragoza y el artista Joaquín Carbonell y ha aprovechado la ocasión para hacer balance personal, al asegurar que se ha implicado "con todas las ganas, ilusión y capacidad de trabajo" para "modernizar" la institución y abrirla a la ciudadanía, así como para hacer un Aragón "más justo, solidario y universal". Ha lamentado los errores que haya podido cometer y ha agradecido el apoyo de todos.

Barba ha tenido un recuerdo especial "sincero y afectuoso" para Antonio Torres, diputado del PP fallecido en enero, quien era vicepresidente segundo de la institución, para concluir con unas palabras de quien también fue parlamentario de esta Cámara e igualmente falleció recientemente, Chesús Bernal, de CHA, quien en su momento afirmó: "Cuiden y mimen el parlamento".