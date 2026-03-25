Ampliado el plazo para que los jóvenes pidan ayudas para su incorporación al campo en Aragón

Más de 3000 agricultores aragoneses han recibido créditos. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha ampliado, hasta el próximo 9 de abril de 2026, el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes agricultores y a la modernización de explotaciones agrarias, en una medida clave para impulsar el relevo generacional y asegurar el futuro del campo aragonés.

Estas ayudas son uno de los principales instrumentos para atraer nuevos profesionales al sector y mejorar la competitividad de las explotaciones. "Estamos hablando de herramientas fundamentales para fijar población, generar oportunidades sobre todo para los jóvenes y fortalecer el medio rural", ha destacado el director general de Desarrollo Rural, José Manuel Cruz.

La ampliación del plazo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), responde a la coincidencia con otros trámites administrativos, especialmente la Solicitud Única de la PAC, un momento de alta carga burocrática para agricultores, ganaderos y entidades asesoras.

"Queremos evitar prisas innecesarias y que cada solicitud se presente con todas las garantías", ha explicado Cruz.

MÁS CLARIDAD EN LOS REQUISITOS

La nueva orden no solo amplía el plazo, sino que introduce mejoras para hacer el proceso más claro y reducir la incertidumbre. En concreto, se precisan aspectos clave como la definición de explotación agraria, tanto en la solicitud como en la fase final, los criterios para acreditar la condición de agricultor profesional, incluyendo renta agraria y vida laboral y los datos fiscales que se tomarán como referencia, evitando dudas por cambios posteriores.

"El objetivo es que ningún solicitante tenga dudas sobre cómo se evalúan los requisitos y garantizar la igualdad de trato", ha subrayado el director general.

MEJORAS TÉCNICAS Y CORRECCIÓN DE ERRORES

La orden también actualiza anexos técnicos y corrige imprecisiones detectadas en la redacción inicial, facilitando así la tramitación de los expedientes. José Manuel Cruz ha completado que "nuestro reto es que los jóvenes tengan claridad sobre los requisitos y puedan acceder a las ayudas con todas las garantías y que el campo sea un sector más atractivo".

Toda la documentación ya está disponible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón. Con esta decisión, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación refuerza su apuesta por un sector agrario más joven, moderno y competitivo, en un contexto en el que la incorporación de nuevos profesionales resulta clave para garantizar la continuidad de la actividad en el medio rural.